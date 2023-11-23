الدفاع الأمريكية تعلن اعتراض مسيّرات مفخخة أطلقت من اليمن

اعترضت مسيرة أمريكية أثناء إبحارها في مياه البحر الأحمر، صباح اليوم الخميس، طائرات مسيرة مفخخة عديدة أطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وفقًا لما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون".

وقالت القيادة العسكرية الأميركية الوسطى "سنتكوم" في منشور على منصة "إكس": "الطائرات المسيّرة أسقطت بينما كانت السفينة الحربية الأميركية (يو إس إس توماس هودنر) في دورية في البحر الأحمر. لم تتعرض السفينة ولا طاقمها لأي ضرر أو إصابة".

وقبل أسبوعين، أعلنت جماعة الحوثي إسقاط طائرة عسكرية أميركية مسيّرة من طراز "إم كيو 9".

وقالت الجماعة إن الطائرة كانت تقوم "بأعمال عدائية ورصد وتجسس".

وأفاد المتحدث العسكري باسم الجماعة في بيان، بإسقاط الطائرة المسيّرة فوق المياه الإقليمية اليمنية.

ومنذ هجوم حماس على إسرائيل قبل أكثر من شهر، أعلن الحوثيون تنفيذ سلسلة عمليات بالصواريخ والمسيّرات على جنوب إسرائيل، التي تؤكد أنها اعترضت هذه المقذوفات.

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