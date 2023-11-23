وحدة «مناهضة العنف ضد المرأة» بـ«تمريض القناة» تنظم ندوة بعنوان «المرأة قوة تغيير في المجتمع»

نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة قناة السويس ندوة تثقيفية بكلية التمريض بعنوان "المرأة قوة تغيير في المجتمع" .

وبإشراف تنفيذي الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد كلية التمريض و الدكتورة إعتدال عباس أستاذ علم النفس ومدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة

عقدت الندوة بقاعة المؤتمرات بكلية التمريض أمس الأربعاء الموافق 22 نوفمبر الجاري.

وخلال الندوة - تم تناول أربع محاور هامة ضحول أهم القضايا التي تخص المرأة.

حيث قامت الدكتورة إعتدال عباس بالتعريف بالوحدة وأهدافها كما تناولت في محاضرتها الشخصية العدائية خصائصها وكيفية التعامل معها وآثرها.

وحاضرت الدكتورة وفاء عبد العظيم حول سيكولوجية المرأة القوية المستقلة

بينما تناولت الدكتور إيناس عبد الله وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث في محاضرتها الإهتمام بصحة المرأة كونها مسئولة.

فيما تطرقت الدكتور هناء أمين رئيس الندوة عضو مجلس إدارة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة في محاضرتها الفحص الذاتي للثدى للكشف المبكر عن سرطان الثدي.