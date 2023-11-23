مقام مصر تنهى أعمال الحفر «5EAST TOWER»... وتجهز لإطلاق مشاريع فى 2024

أعلنت شركة مقام مصر عن قرب انتهاء أعمال الحفر والتسويات بمشروع «5EAST TOWER» حيث تم رفع ما يعادل 120 ألف متر من تسويات وناتج حفر، حيث تجهز الشركة لبدء الإنشاءات الخرسانية بشكل أكبر فى المشروع خلال شهرين، كما أعلنت الشركة عن خطتها لإطلاق مجموعة مشروعات جديدة خلال 2024 ضمن خطة قوية للشركة لتنويع محفظتها الاستثمارية.

قال المهندس السعيد شعبان رئيس مجلس إدارة شركة مقام مصر للتطوير العقارى، إن الشركة وصلت بأعمال الحفر فى المشروع لعمق 14 مترا وتمتلك الشركة خطة إنشاءات قوية فى المشروع تبدأ مطلع العام الجديد، وتم تقديم المشروع لمركز بحوث البناء للحصول على التراخيص اللازمة، حيث تعمل الشركة وفقا لجدول زمنى محدد للوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها.

وأوضح أن المشروع تجارى إدارى يقع على مساحة 3585 مترًا مربعًا، ويطل المشروع على محور رئيسى بعرض 75 مترًا ويطل على حديقة مفتوحة بمساحة 28 ألف متر، ويضم الدور الأرضى وحدات تجارية ومنطقة مطاعم، ويضم الدوران الأول والثانى منطقة Food Court، كما يتم تخصيص الوحدات من الأدوار الثالث إلى الثامن وحدات إدارية ومن الأدوار التاسع إلى الثانى عشر وحدات إدارية ELITE لأول مرة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى أن الشركة نجحت فى تسويق 75% من المشروع، حيث قررت الشركة عدم تسويق المشروع بالكامل وذلك فى إطار خطتها التحوطية لمواجهة احتمال ارتفاع تكلفة التنفيذ، حيث سوقت هذه النسبة على مراحل منذ البدء فى طرح المشروع للبيع.

كما أن الشركة أصبح لديها مخزون يمثل 25% من المشروع لسد أى فجوة بين ارتفاع تكلفة التنفيذ وسعر البيع فى الوحدات المباعة.

وأكد أهمية وجود دراسات سوقية قبل بدء المشروع وخطط واضحة تتسم بالمرونة فى حالة وجود تحديات خلال تنفيذ المشروع، وهو ما يمكن من تنفيذ مشروع ناجح فى المواعيد المحددة، كما أن الشركة كان لديها توقعات بارتفاع الأسعار وفقا للدراسات التى وضعتها مما جعلها تقوم بتسويق المشروع بشكل تدريجى.

ولفت إلى أهمية الخبرة فى مواجهة التحديات السوقية والوصول لآليات تمكن الشركة من تنفيذ مشروعاتها الحالية ووضع خطط لتوسعاتها المستقبلية.

وكشف عن خطة الشركة لإطلاق مشروع جديد مطلع 2024، وذلك ضمن خطة الشركة التوسعية التى تضم مجموعة مشروعات متنوعة تجهز لطرحها العام المقبل، مشيرا الى أن خطة الشركة تقوم على اقتناص فرص استثمارية توفرها الدولة فى ضوء التنمية العمرانية الشاملة، على أن يكون المشروع قيمة مضافة لمشروعات الشركة، كما سيكون المشروع استثنائيا ومختلفا فى موقعه ونشاطه وتفاصيله.