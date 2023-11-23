الخميس 23 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إيجابية 8 حالات في فحص تعاطي المُخدرات بين السائقين

فحص السائقين
فحص السائقين

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية فى مجال فحص السائقين من فحص (62) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (8) منهم.

اقرا أيضا: اللواء محمود توفيق يبحث مع وزير أمن البوسنة سبل التعاون المشترك

txt

ضبط مُتهمين بغسيل أموال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

txt

القبض على مهندس زراعي غسل أموال بقيمة 6 مليون جنيه


 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

مواد متعلقة

ضبط مُتهمين بغسيل أموال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

القبض على مهندس زراعي غسل أموال بقيمة 6 مليون جنيه

قطاع أمن المنافذ يُواصل جهوده المكثفة

اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال شخص بالقاهرة لقيامه بغسـل 5 مليون جنيه

اللواء محمود توفيق يبحث مع وزير أمن البوسنة سبل التعاون المشترك

القبض على حارس عقار سرق شقة مواطن بالحدائق

الإيقاع بسارقة بيت تعمل به في مصر القديمة

القبض على مستريح جديد بالشرقية "تفاصيل"
الجريدة الورقية