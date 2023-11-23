القبض على مهندس زراعي غسل أموال بقيمة 6 مليون جنيه

قامت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال مهندس زراعى بالشرقية لقيامه بأفعال كسب غير مشروع نتج عنها ثروة مالية بلغت 6 مليون جنيه.

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.. فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مهندس زراعى - مقيم بمحافظةالشرقية) لقيامه بإرتكاب أفعال كسب غير مشروع أسفرت عن تكوين ثروة مالية لا تتناسب مع طبيعة عمله، وتمثلت عناصر الذمة المالية للمذكور فى (شراء العقارات والأراضى الزراعية- تأسيس الشركات- وشراء السيارات).

وقد قدرت أفعال الكسب التى قام بها المذكور بـ ( 6 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.