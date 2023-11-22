ارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية 8.7 مليون برميل الأسبوع الماضي

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت، بينما تراجعت مخزونات نواتج التقطير الأسبوع الماضي.

مخزونات النفط الخام

وصعدت مخزونات النفط الخام بنحو 8.7 مليون برميل الأسبوع الماضي لتصل إلى مستوى 448.1 مليون، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع بزيادة 1.2 مليون.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت بواقع 858 ألف برميل في الأسبوع الماضي.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن استهلاك مصافي التكرير الأميركية للخام زاد بنحو 105 آلاف برميل يوميا الأسبوع الماضي.

وارتفعت معدلات تشغيل المصافي بما يصل الى نحو 0.9 نقطة مئوية في الأسبوع الماضي، بحسب الاسواق العربية.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات البنزين زادت بما يصل الى نحو 749 ألف برميل لتصل إلى مستوى 216.4 مليون الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع بتراجع 150 ألفا.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تراجعت بنحو 1.02 مليون برميل على مدى الأسبوع الماضي لتصل إلى مستوى 105.6 مليون بينما أشارت التوقعات إلى انخفاضها بلغ 761 ألفا.

وأوضحت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي 259 ألف برميل يوميا.

أسعار النفط تهوي 4% مع تأجيل اجتماع "أوبك+"

النفط

هوت أسعار النفط 4% خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء 22 نوفمبر، مع تأجيل تحالف أوبك+ بشكل مفاجئ اجتماعا بشأن تحديد سياسة الإنتاج كان من المزمع عقده الأحد المقبل، ما أثار تساؤلات حيال المسار المستقبلي لتخفيضات إنتاج الخام.

وانخفضت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت بما يصل الى نحو 3.39 دولار او انخفاض تعادل نسبته نحو 4.1% ليصل إلى مستوى سعر 79.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:12 بتوقيت غرينتش.

كما تراجعت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بما يصل نسبته نحو 3.26 دولار أو بنسبة انخفاض تعادل 4.2% ليصل إلى مستوى سعر 74.51 دولار.