مفيد لصحة الأمعاء وعضلة القلب.. أهمية تناول العدس في الشتاء

قالت المعالجة أوكسانا درابكينا، إن تناول العدس يساعد على تحسين حالة الأمعاء وتطبيع مستويات السكر في الدم.

وأوضحت المعالجة درابكينا ضرورة تناول العدس خلال برد الشتاء، ويعتبر هذا النوع من البقوليات مفيدا، باعتباره أحد أفضل المصادر النباتية للبروتين.

وقال درابكينا لـAiF: "إن بروتين العدس سهل الهضم، وفي تكوين الأحماض الأمينية فهو ليس أقل شأنا من اللحوم".

العدس

مميزات خارقة للعدس

ميزة أخرى للعدس هي محتواه العالي من حمض الفوليك وفيتامينات ب المعقدة بالإضافة إلى ذلك، فهي غنية بالألياف، مما يساعد على تطوير البكتيريا المعوية المفيدة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول العدس له تأثير مفيد على توازن نسبة السكر في الدم ويتم توفير هذه الخاصية من خلال كمية كبيرة من الكربوهيدرات المعقدة وإذا كنا نتحدث عن العناصر النزرة، فإن العدس يمكن أن يزود الجسم بالمنجنيز والزنك.

وأضافت أوكسانا درابكينا: "إن المحتوى العالي من النحاس والحديد يساعد على منع فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، كما يساعد البوتاسيوم على تطبيع عمل القلب والعضلات".

ويحتوي العدس أيضًا على مضادات الأكسدة من مادة البوليفينول وهذه المواد لها تأثير مضاد للأورام وتحسين الحماية ضد السرطان.

وأشارت الخبيرة إلى أن العدس يحتاج إلى طهيه بشكل صحيح في بعض الأمراض قد يكون بطلان.