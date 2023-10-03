سلطة العدس.. مفيدة للحوامل وتقي من سرطان الجلد

يعرف العدس البني بإحتوائه على نسبة عاليه من البروتين، لذا عليك تقديمه لأولادك في أحد وجباتهم، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضير سلطة العدس البني الصحية، والتي يمكنك تناولها كوجبة إفطار أو كطبق جانبي في الغذاء.

طريقة عمل سلطة العدس

المقادير

- عدس بني : كوب (مسلوق ومصفى)

- الجزر : 1 حبة (مقشر ومفروم مكعبات ومسلوق)

- الكرفس : عود (مفروم ناعم)

- بقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم)

- البصل : 1 حبة (مفروم ناعم)

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- دبس الرمان : ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

اخلطي العدس مع الجزر المسلوق في طبق.

أضيفي الكرفس، والبقدونس، والبصل، واخلطي المكونات جيداً.

نكهي بالملح، والفلفل، والكمون، وزيت الزيتون، ثم أضيفي دبس الرمان، وعصير الليمون، وقلبي جيداً ثم قدمي السلطة.

فوائد تناول العدس البني

فوائد العدس للمرأة الحامل

العدس غني بحمض الفوليك الذي يعد عنصراً غذائياً أساسياً وضرورياً لنمو جنين صحي ولا يعاني من أي مشاكل ذهنية وإدراكية.

فوائد العدس للأطفال والرضع

نظرًا لمحتوى العدس الغني بالبروتينات، والألياف، والعديد من الفيتامينات والمعادن، فإنّه يُعدّ من الأطعمة المفيدة والصحيّة، وينصح أطباء الأطفال بالبدء بتقديم العدس للأطفال في الفترة العمرية بين 8-10 أشهر، ولكن يجب عدم الإكثار منه للأطفال، وذلك لأنّه قد يُسبّب إصابتهم بالانتفاخ، ويجدر الذكر أنّ الحساسية اتجاه العدس تعدّ أمراً نادر الحدوث، ولكن من الأفضل التحدث إلى طبيب الأطفال قبل البدء بتقديم العدس للأطفال للتأكد من سلامته لهم.

تقليل خطر الإصابة بسرطان الجلد

يُعدّ العدس مصدرًا غنيًا بمُركبات متعدد الفينول (Polyphenols)، وهي مُركبات كيميائيّة نباتيّة تدعم صحة الإنسان،وأظهرت دراسةٌ مخبريّةٌ نُشرت في إحدى المجلات عام 2016 أُجريت حول تأثير سلق العدس، أو إنباته (Sprouting) على مُحتواه من المركبات الفينوليّة ما يأتي:

إنبات العدس له تأثيرٌ أكبر في التقليل من خطر الإصابة بسرطان الجلد، مقارنةً بعملية السلق.

يؤدي سلق العدس إلى تغيير في محتواه من مركبات البولفينول، لكن دون التأثير في خصائصه الصحية.