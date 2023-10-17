احمي نفسك من نزلات البرد وحضري شوربة العدس بالكركم

مع الساعات الأخيرة من الليل تنخفض درجة الحرارة بشكل كبير مقارنًة بالصباح، ومع التغير الكبير هذا يصاب البعض بنزلات البرد المزعجة، ولذلك نقدم لك طريقة عمل شوربة العدس بالكركم التي تمدك بالفيتامينات للوقاية من الأمراض والتخلص من البرد.

شوربة العدس بالكركم

طريقة عمل شوربة العدس بالكركم

المقادير

- العدس الأحمر : كوب (مغسول ومنقوع لمدة ساعة)

- البصل : 1 حبة (متوسط الحجم / مقطع شرائح رفيعة)

- طماطم : 1 حبة (مقطعة مكعبات)

- الثوم : فصّان (مقطع)

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- الزنجبيل : نصف ملعقة كبيرة (طازج ومبشور)

- الكمون : ملعقة صغيرة (حبّ)

- بابريكا : نصف ملعقة صغيرة

- الكركم : ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- الماء : حسب الحاجة

طريقة التحضير

في قدر عميق على النار ضعي العدس، والثوم، والزنجبيل، والبصل، والطماطم.

اغمري المكونات بالماء واتركيها تغلي على نار متوسطة.

بعد الغليان خففي النار واتركيها تغلي لمدة 30 دقيقة حتى يلين العدس.

في مقلاة على النار سخني الزيت ثم أضيفي الكمون، والبابريكا، والكركم وقلبي المكونات، ثم أضيفي الخليط في القدر فوق الشوربة ونكّهي بالملح.

حركي الشوربة لعدة دقائق على نار متوسطة، ثم اسكبيها في أطباق التقديم وقدميها ساخنة.