انطلاق البرنامج التدريبي بين جهاز حماية المستهلك وجامعة 6 أكتوبر.. صور

انطلق اليوم البرنامج التدريبي بالتعاون بين جهاز حماية المستهلك وكلية الإعلام جامعة 6 أكتوبر، تحت عنوان "التوعية بقانون حماية المستهلك لطلاب الجامعات" تحت رعاية رئيس جهاز حماية المستهلك إبراهيم السجيني والذي سيستمر علي مدار 6 أسابيع، بحضور اللواء شريف الرشيدي، نائب رئيس الجهاز، والدكتورة إيمان زهرة، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ضياء الدين، بقسم الإذاعة، والدكتورة دينا مشعل، قسم العلاقات العامة والإعلان.

وفي البداية رحب نائب رئيس الجهاز، بالحضور من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، مُثمنا أهمية دور الجامعات في رفع الوعي وخاصة بقانون الجهاز، وأشار إلى ضرورة تعاون الجامعات مع الجهاز في هذه الفترة لرفع الوعي والذي سينعكس بدوره على السلوك الشرائي، فيما كما أثنت الدكتورة إيمان زهرة، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمعه وتنمية البيئة، على الدور المهم والمحوري الذي يقوم به الجهاز في الفترة الحالية خاصة فيما تشهده الأسواق من بعض السلوكيات غير من المُنضبطة من التجار، وما شهدناه مؤخراً من تكثيف الحملات الرقابية التي يشنها الجهاز يوميا.

وأشارت وكيل الكلية، إلى أن دور الجامعات لا يقتصر فقط على التعليم والبحث العلمى، بل يمتد لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وإيجاد الحلول غير التقليدية، وأننا علي استعداد تام لدعم أواصر التعاون بين الكلية وجهاز حماية المستهلك كنوع من المزج بين العلم والعمل بغرض تيسير التعاون وتبادل الخبرات الفنية والقانونية وتبادل المعلومات والخبرات العلمية والتطبيقية بما يعود بالنفع على الاقتصاد ومنها السلوك الشرائي للمواطن والاستفادة من العلم فى المجالات العملية.

وأكد نائب رئيس الجهاز، ضرورة استمرا التعاون بين الجامعات المصرية والجهاز لتبادل المنشورات التوعية والمعلومات الخاصة بالتوعية والتثقيف وإتاحتها للطلبة والمستهلكين، وتبادل الندوات وورش العمل والأبحاث المشتركة، ووضع موضوعات حماية المستهلك ضمن مجال أنشطة الكلية لإحداث التفاعل المجتمعى المنشود والتعاون في مجال استطلاعات الرأى والأبحاث الميدانية التى تستطلع رأى الطلبة كشريحة مهمة من المستهلكين، بالإضافة إلى تقديم خطط لكيفية ضبط الأسعار والطرق غير التقليدية لحماية المستهلك.

البرنامج التدريبي بين جهاز حماية المستهلك وجامعة 6 أكتوبر

البرنامج التدريبي بين جهاز حماية المستهلك وجامعة 6 أكتوبر

البرنامج التدريبي بين جهاز حماية المستهلك وجامعة 6 أكتوبر

البرنامج التدريبي بين جهاز حماية المستهلك وجامعة 6 أكتوبر

البرنامج التدريبي بين جهاز حماية المستهلك وجامعة 6 أكتوبر

البرنامج التدريبي بين جهاز حماية المستهلك وجامعة 6 أكتوبر