سفارة الهند بالقاهرة: الصراع الدائر في غزة معاناة إنسانية ووقف التصعيد ضرورة

أعلنت سفارة الهند، بالقاهرة، عن دعم الهند للقضية الفلسطينية، لكونها جزءا لا يتجزأ من سياسة الهند الخارجية، لكون الصراع الدائر في غزة بين إسرائيل وحماس تسبب في معاناة إنسانية هائلة.



وترحب الهند، بحسب بيان السفارة المصرية بالقاهرة، بجميع جهود المجتمع الدولي الرامية إلى وقف التصعيد، وفي الوقت الحاضر، فهناك حاجة ملحة لضمان وصول المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة بشكل فعال وآمن إلى سكان غزة، وتؤمن الهند بأن هناك التزام عالمي باحترام القانون الإنساني الدولي.

وأكدت السفارة، أنه في عام 1974، أصبحت الهند أول دولة غير عربية تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. وفي عام 1988، أصبحت الهند من أوائل الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية وفي عام 1996، افتتحت الهند مكتبها التمثيلي في غزة، والذي تم نقله لاحقًا إلى رام الله في عام 2003.

وأضاف البيان، أن دولة الهند صوتت الهند لصالح أن تصبح فلسطين عضوًا كامل العضوية في منظمة اليونسكو، كما تأسست اللجنة الوزارية لحركة عدم الانحياز بشأن فلسطين برئاسة الهند خلال القمة السابعة لحركة عدم الانحياز التي عقدت في نيودلهي عام 1983.

كما أعلنت السفارة، أن الهند، باعتبارها عضوا في مجلس الأمن، واصلت الإعراب عن دعمها للتوصل لحل تفاوضي يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة وقابلة للحياة وموحدة، داخل حدود آمنة ومعترف بها، وتعيش بسلام إلى جانب دولة إسرائيل على النحو الذي أقرته القرارات ذات الصلة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة.

ولفتت الهند، إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين الهند وفلسطين قديمة الأزل، ويظهر هذا من خلال تبادل زيارات منتظمة رفيعة المستوى بين الهند وفلسطين.

وقام رئيس الوزراء ناريندرا مودي بزيارة تاريخية إلى فلسطين في 10 فبراير 2018، وهي الزيارة الأولى لرئيس وزراء هندي لفلسطين. وقبل ذلك، قام الرئيس الهندي براناب موكرجي بزيارة فلسطين في أكتوبر 2015، وهي أيضًا أول زيارة على الإطلاق لرئيس هندي إلى فلسطين. كما زار الرئيس محمود عباس الهند في الأعوام 2005 و2008 و2010 و2012.

وأضاف البيان، انه في مايو 2017، قام الرئيس محمود عباس بزيارة دولة ثالثة للهند، وخلال هذه الزيارة، أجرى الرئيس عباس محادثات مع الرئيس الهندي ورئيس وزراء الهند ونائب الرئيس الهندي ووزير الخارجية الهندي، مشيرة إلى لقاء رئيس الوزراء ناريندرا مودي ورئيس وزراء فلسطين الدكتور محمد اشتية خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2021، الذي عقد يوم 2 نوفمبر 2021، في جلاسكو، بالمملكة المتحدة.

وأكدت السفارة، على دعم الهند لفلسطين واللاجئين الفلسطينيين من خلال مساهماتها في "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى" (الأونروا)، كما تعد الهند عضوا في لجنتها الاستشارية منذ عام 2020.

وكشفت سفارة الهند بالقاهرة، أن الهند قدمت 70 طناً من المساعدات الإنسانية إلى غزة، منها 16.5 طناً من الأدوية والمواد الطبية، حيث تم تسليمها إلى الهلال الأحمر المصري بمطار العريش، وذلك على دفعتين الأولى في 22 أكتوبر والثانية في 19 نوفمبر 2023.

وأعربت الهند، عن أسفها لكون الصراع الدائر في غزة بين إسرائيل وحماس في معاناة إنسانية هائلة، بما في ذلك معاناة المدنيين والمسنين والنساء والأطفال.

وترحب الهند بجميع جهود المجتمع الدولي الرامية إلى وقف التصعيد، نظرًا لحاجة الدولة الملحة لضمان وصول المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة بشكل فعال وآمن إلى سكان غزة، مؤمنة الهند بأن هناك التزام عالمي باحترام القانون الإنساني الدولي.