السبت 11 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

على هامش قمة الرياض

السيسي يلتقي ملك الأردن ويبحث مستجدات التصعيد العسكري في غزة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني ملك الأردن

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في الرياض مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك الأردن، وذلك على هامش القمة العربية الإسلامية المشتركة.

txt

دقيقة وصريحة وحاسمة.. وزير الأوقاف يشيد بكلمة الرئيس السيسي أمام القمة العربية الإسلامية

txt

السيسي يشدد على الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة

وفي تصريحات للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أوضح أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن مستجدات التصعيد العسكري في قطاع غزة، وما يصاحب ذلك من استمرار تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية وزهق لأرواح العديد من المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني الشقيق، حيث توافق الزعيمان بشأن أهمية مواصلة تنسيق الجهود الحثيثة للدولتين لدفع المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته فيما يتعلق بانتهاج مسار التهدئة وضمان وصول الخدمات والمساعدات الإنسانية المقدمة لأبناء قطاع غزة، مع التشديد على رفض تعريض الأبرياء في قطاع غزة لسياسات العقاب الجماعي من حصار وتجويع أو تهجير بما يخالف الالتزامات الدولية في إطار القانون الدولي الإنساني.

 

كما أكد الزعيمان الموقف الثابت لمصر والأردن في هذا الشأن بأن تحقيق استقرار المنطقة لن يتأتي إلا عن طريق تعامل المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية بمنظور متكامل يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال حل القضية وفق مرجعيات الشرعية الدولية، بما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

مواد متعلقة

السيسي: التخاذل عن وقف الحرب في غزة ينذر بتوسع المواجهات العسكرية (فيديو)

السيسي يطالب بإجراء تحقيق دولي في الانتهاكات الإسرائبلية

السيسي: الشعب الفلسطيني يتعرض للقتل والحصار ويعاني ممارسات لا إنسانية (شاهد)

السيسي: يجب إجراء تحقيق دولي حول الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة (شاهد)

السيسي يصل مقر القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية (فيديو)

الرئيس السيسي يصل إلى مقر انعقاد القمه العربية والإسلامية

رحاب موسى: توجيهات السيسي باستكمال مشروع مستقبل مصر يهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي
الجريدة الورقية