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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أحمد حسن يتحدث عن رحيل أوسوريو مدرب الزمالك

اوسوريو
اوسوريو

تحدث أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن أوسوريو مدرب الزمالك قبل لقاء زد في الدوري المصري الممتاز.

وقال حسن سيقود أوسوريو تدريب الزمالك استعداد لمواجه زد رغم انتشار أنباء عن رحيله من النادي .

وكتب أحمد حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:أوسوريو عاد من السفر وقاد مران الزمالك اليوم إستعدادًا لمواجهة زد .

وأكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، إن المجلس الحالي لم يتحدث عن مستقبل المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، وإنه مستمر في منصبه بشكل طبيعي.

وقال سالم في تصريحات تليفزيونية:: أحمد سليمان وحسين السيد هما المسئولين عن ملف كرة القدم، وسوف يعقدا جلسة مع الجهاز الفني للفريق خلال الفترة المقبلة، والموضوع لم يتم الحديث فيه من الأساس.

واستطرد: الزمالك سيكون مختلف خلال الفترة المقبلة، وأن النادي لن يكون مادة للإعلام كل يوم مثلما حدث في الفترات الماضية والسنوات الأخيرة.

وأضاف: هدفنا اسعاد جماهير الزمالك وجعلهم فخورين بالنادي ومجلس ادارته الحالي.

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