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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

"حياة كريمة" تبحث الجدول الزمنى للمشروعات الجارى تنفيذها بقــنا

الدكتورة سـمر عاطف
الدكتورة سـمر عاطف فى اجتماع حياة كريمة

بحث الإجتماع الدورى لمشروع حياة كريمة فى محافظة قـــنا، الموقف التنفيذى للمشروعات المنتهية، والجدول الزمنى للمشروعات الجارى العمل بها فى المراكز الشمالية والجنوبية بالمحافظة.

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وأكدت الدكتورة ســـمر عـاطـف مدير التخطيط والمشروعات ومنسق حياة كريمة بمديرية صحة قـــنا، أن الاجتماع تناول مشروعات المرحلة الأولى الطبية للمبادرة الرئاسية"حياة كريمة"، التي تم الإنتهاء منها وتسليمها مؤخراً.

وأشارت مدير التخطيط والمشروعات ومنسق حياة كريمة بمديرية صحة قـــنا، إلى التشغيل التجريبى لمستشفى نجع حمادى العام من خلال العيادات الخارجية، وافتتاح مركز طب الأسرة بمدينة قــنا الجديدة.

وأوضحت عاطف، أن الإجتماع تناول المشروعات الصحية الجارى تنفيذها والمأمول الإنتهاء منها قريباً، كمستشفى دشـــنا المركزى، ومركز عائشة المرزوق لطب الأسرة بقرية المحروسة.

وقالت إن العمل يجرى على قدم وساق حالياً، فى مشروع مستشفى مرزوق عبدالوهاب المرزوق للرمد وجراحة الوجه والفكين بمدينة قــنا.

وأشارت إلى الشروع فى إنشاء مستشفى قــوص العام وأعمال الحفر ووضع الأساسات والإنشاءات البنائية فى موقعها الجديد قريباً.

فى سياق متصل، ترأس الإجتماع اللواء أشــرف الحجاوى محافظ قــنا، بحضور وكلاء الوزارات والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وشدد الحجاوى، على الإسراع فى معدلات الأداء، والعمل بالتوازي، للانتهاء من كافة الأعمال المتبقية بباقي المشروعات، لتحقيق الهدف المنشود من مبادرة رئيس الجمهورية.

يُذكر أن المرحلة الأولي من مبادرة"حياة كريمة"تتضمن تنفيذ ١٦٨٣ مشروعاً حيوياً ومتنوعاً، بتكلفة مالية تتجاوز ٤٠ مليار جنيه، و يجري تنفيذ تلك المشروعات فى ١٩ قرية أم، و ٨٧ قرية رئيسية، و ٧٢٢ نجع وعزبة، للإرتقاء بالمستوى الصحى والبيئي والاقتصادي والاجتماعي، وإحداث تنمية شاملة فى ريف قـــنا، بما يتناسب مع مقومات الجمهورية الجديدة، وفقاً لرؤية مصر ٢٠٣٠ .

 

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