الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

البت فى 105 شكوي من خلال لقاءات محافظ قنا بالشاكين

محافظة قنا ــ أرشيفية
محافظة قنا ــ أرشيفية

واصل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، و الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، و محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، اليوم الاثنين،  استقبالهم للمواطنين لبحث شكواهم و مطالبهم ، وذلك في إطار حرص محافظ قنا علي التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم. 

 

سعيا للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم و توطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة ، بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي. 

 

ونوه المحافظ، أن جميع الجهات الحكومية المحلية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التى يتم إرسالها إليها فى وقت قياسى ، وهو ما ساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل الشكاوى .

 

استقبل المحافظ، ١٠٥ مواطن من مختلف مراكز المحافظة، وعقد لقاءات فردية مع كل مواطن على حده ، حفاظا على خصوصية الشكوى ، وتم مراجعة مضمون الشكاوى واستيفاء متطلبات فحصها، و إرسالها فورا لجهات الاختصاص المختلفة للبت فيها ووضع الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة المواطن، وبما لا يُخل باللوائح والقوانين

 

وشدد المحافظ، على المسئولين سرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التي تتعلق بطلبات المساعدات، أو معاش تكافل وكرامة التى تقدم بها المواطنين الأولى بالرعاية ، وذلك استمرارا لجهود الدولة التي تبذلها بشأن الحماية الإجتماعية ، وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية. 

 

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