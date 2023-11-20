البت فى 105 شكوي من خلال لقاءات محافظ قنا بالشاكين

واصل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، و الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، و محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، اليوم الاثنين، استقبالهم للمواطنين لبحث شكواهم و مطالبهم ، وذلك في إطار حرص محافظ قنا علي التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم.

سعيا للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم و توطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة ، بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

ونوه المحافظ، أن جميع الجهات الحكومية المحلية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التى يتم إرسالها إليها فى وقت قياسى ، وهو ما ساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل الشكاوى .

استقبل المحافظ، ١٠٥ مواطن من مختلف مراكز المحافظة، وعقد لقاءات فردية مع كل مواطن على حده ، حفاظا على خصوصية الشكوى ، وتم مراجعة مضمون الشكاوى واستيفاء متطلبات فحصها، و إرسالها فورا لجهات الاختصاص المختلفة للبت فيها ووضع الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة المواطن، وبما لا يُخل باللوائح والقوانين .

وشدد المحافظ، على المسئولين سرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التي تتعلق بطلبات المساعدات، أو معاش تكافل وكرامة التى تقدم بها المواطنين الأولى بالرعاية ، وذلك استمرارا لجهود الدولة التي تبذلها بشأن الحماية الإجتماعية ، وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية.