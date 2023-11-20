وكيل تعليم قنا يتابع سير العملية التعليمية بمدرسة السادات الابتدائية المشتركة

تفقد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا اليوم الاثنين ، مدرسة السادات الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة قنا التعليمية لمتابعة سير العملية التعليمية ومتابعة جاهزية المدرسة حيث انها ضمن المدارس المخصصة كمقار للجان الانتخابات الرئاسية، رافقه خلال الزيارة وفاء رشاد مدير عام ادارة قنا التعليمية واسامة قدوس مصطفي مدير ادارة العلاقات العامة بالمديرية .

قام السيد بتفقد بعض الفصول وقاعات رياض الاطفال وحجرات الانشطة ومعامل الحاسب الالي والعلوم وفناء المدرسة ووجه بتنفيذ خطط النشاط المدرسي وأشاد بفريق التربية الرياضية بالمدرسة، وذلك خلال التدريب الرياضي أثناء حصة التربية الرياضية.

وأشاد وكيل الوزارة خلال متابعته للمدرسة بالانضباط والانتظام والنظافة، وحسن سير العملية التعليمية داخل المدرسة، وممارسة الأنشطة الطلابية بشكل جيد وفعال، موجهاً بحصص المشاهدة لقناة "مدرستنا" التعليمية، والإعلان عن جداول فترات البث، مشدداً على تسجيل الغياب، والعمل على جذب الطلاب عن طريق تنفيذ المسابقات والأنشطة المختلفة.

كما تابع وكيل الوزارة جاهزية المدرسة كمقر لجان للأنتخابات الرئاسية المقبلة وشدد على ضرورة تقديم الدعم اللازم للمدارس التي ستتخذ مقارات انتخابية من حيث الإنارة والصيانة اللازمة وتجهيز مقرات اللجان بالأثاث اللازم لجلوس رؤساء وأعضاء اللجان، وتوفير دورات مياه صالحة للناخبين ورؤساء ومشرفي اللجان على أن يتم تخصيص عامل يكون مسؤولا عن نظافتها.

موجهاً بالتأكيد على نظافة أسوار المدارس من أي عبارات غير لائقة ، والتأكيد على جودة الإضاءة لكل مدرسة ، وجاهزية الغرف المؤمنة .

وفي نهاية المتابعة، قدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لإدارة المدرسة، على حسن سير العملية التعليمية، وانضباط وانتظام ونظافة المدرسة .