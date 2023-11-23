وزير خارجية النمسا يعرب عن قلقه إزاء الوضع الإنساني في غزة

أعرب وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، عن قلقه إزاء الوضع الإنساني في غزة، متمنيا أن تؤدي الهدنة الإنسانية المتفق عليها إلى تخفيف معاناة السكان المدنيين ومرحبا بالاتفاق على البدء في إطلاق سراح الرهائن.

وقال شالينبرج - في بيان لوزارة الخارجية اليوم الخميس، عقب مباحثات مع نظيره السلوفاكي الجديد يوراج بلانار في فيينا - "في الأوقات المضطربة هناك حاجة إلى جيران موثوقين مثل سلوفاكيا" مؤكدا أهمية وجود منطقة موثوقة ومستقرة في الوقت الذي تحيط فيه بؤر الاضطرابات بأوروبا، لافتا إلى أن الهدف المشترك للبلدين متمثل في التوسع السريع للاتحاد الأوروبي.

وأكد الوزير النمساوي على علاقات حسن الجوار القوية والتنسيق الوثيق مع سلوفاكيا على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف.

وفي ضوء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، أكد وزير الخارجية النمساوي ضرورة الوحدة الأوروبية، واعتبر أن روسيا تمثل التهديد الأمني المباشر الأعظم للقارة الأوروبية.

وأشار الوزير إلى أن الوضع الحالي لا يطاق فيما يخص أزمة الهجرة غير الشرعية، حيث تتعرض كل من النمسا وسلوفاكيا لضغوط هجرة هائلة.. موضحا أن الضوابط الحدودية التي فرضتها العديد من الدول الأعضاء في منطقة شنجن أثبتت أن نظام شنجن الحالي لا يعمل.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: