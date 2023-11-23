حالة تأهب عند معبر رفح انتظارًا لبدء سريان الهدنة في غزة

يشهد معبر رفح الدولي، اليوم الخميس، حالة تأهب قصوى انتظارا لسريان الهدنة من أجل إدخال قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية المصطفة أمام المعبر.

وكان من المقرر دخول شاحنات المساعدات في الساعات الأولى من صباح الخميس لتصل قطاع غزة بعد سريان الهدنة عند العاشرة بالتوقيت المحلي، إلا أن تأجيل بدء الاتفاق حال دون ذلك لحين الإعلان الرسمي عن دخول الهدنة حيز التنفيذ.

وفي وقت سابق، أعلنت إسرائيل أن الهدنة وتبادل الأسرى والسجناء مع حركة حماس، لن تبدأ قبل الجمعة، بعدما كان منتظرا تنفيذها صباح الخميس.

كما قال مصدر فلسطيني مطلع على مباحثات الاتفاق، الخميس، إن تأجيل بدء سريان الاتفاق "له علاقة بتفاصيل اللحظات الأخيرة المتعلقة بتفاصيل حول أسماء الأسرى لدى حماس، وآلية تسليمهم".

ومن جهتها، أعلنت قطر أن المحادثات التي تجريها مع مصر حول تفاصيل الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس في غزة "مستمرة وتمضي بشكل إيجابي".

دخول شاحنتي وقود إلى غزة

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، دخول شاحنتي وقود محملتين بمئات آلاف اللترات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح ليرتفع الإجمالي إلى 17 شاحنة.

كما أكد موفد القاهرة الإخبارية: "وصول ثلاث حافلات تقل أكثر من 200 شخص من حاملي الجنسيات المزدوجة من قطاع غزة إلى معبر رفح".

وأعلن عن دخول 10 سيارات إسعاف إلى قطاع غزة عبر معبر رفح لنقل المصابين إلى المستشفيات المصرية.

وتضامنا مع الشعب الفلسطينى في أزمته بسبب العدوان الإسرائيلي، واصل الهلال الأحمر المصري إدخال الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية عن طريق معبر رفح البري شمال سيناء إلى قطاع غزة.

وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر فرع شمال سيناء، إنه تم خلال إدخال 90 شاحنة مساعدات غذائية وادوية ومستلزمات طبية من الجانب المصرى إلى الجانب الفلسطينى.

ويُعد معبر رفح المنفذ الرئيسي الذي تدخل منه المساعدات المختلفة من غذاء ودواء ووقود وغيرها إلى قطاع غزة.

وخلال الحرب على غزة، أكدت مصر عدة مرات أن المعبر مفتوح من جانبها وأنه لم يتم إغلاقه منذ بدء الأزمة الراهنة، لكن تعرض مرافقه في الجانب الفلسطيني للدمار بسبب الغارات الإسرائيلية يحول دون انتظام عمله بشكل طبيعي، وفق ما ذكرت الخارجية.

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