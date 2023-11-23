ليفربول يفاجئ محمد صلاح ويصدر مجلة خاصة عن أرقامه القياسية

يجهز نادي ليفربول الإنجليزي مفاجأة استثنائية لنجمه محمد صلاح في ظل إنجازاته المتتالية مع الفريق وحصده للجوائزعلى كافة الأصعدة، ليصفه ناديه بأنه "أسطورة النادي" وأحد أعظم لاعبي كرة القدم في العالم.

وقرر نادي ليفربول أن يصدر مجلة رسمية مطبوعة خاصة بمحمد صلاح تحت عنوان " الملك المصري. . محطم الارقام القياسية "، على أن تكون الهدية التذكارية شاملة كل ما حققه الفرعون مع الريدز في جميع البطولات.

وكتبت ادارة ليفربول علي صفحة النادي الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي : "المجلة ستأخذنا في رحلة مذهلة جعلت من الدولي المصري أحد أعظم لاعبي كرة القدم في العالم وأسطورة في نادي ليفربول"، حيث انضم صلاح صاحب الـ 31 عامًا، إلى قلعة آنفيلد، في صيف 2017، قادمًا من صفوف روما، مقابل 42 مليون يورو.

وواصل ليفربول : «منذ موسمه الأول حطم صلاح الأرقام القياسية في أنفيلد، وصنع المجد في دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس انجلترا"، لذا سيتم إصدار المجلة تكريمًا للفرعون المصري على ما قدمه من إنجازات لفريق ليفربول، وتتميز المجلة بصور مذهلة لصلاح ومقابلات أرشيفية رائعة.

وقاد الدولي المصري أوركسترا الجوائز عن شهر أكتوبر الماضي، محليا وأوروبيا، بعد المستويات المتميزة التي قدمها نجم الشباك خلال مباريات الريدز، ليؤكد للجميع أنه مازال قادرًا على المنافسة على لقب هداف الدوري للموسم السابع تواليًا.

ونجح محمد صلاح في حصد 3 ألقاب خلال شهر أكتوبر جعلته حديث الساعة في مدينة ليفربول ، وذلك بعدما نال جائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي، ونفسها من رابطة المحترفين ونادي ليفربول.

وحصد صلاح لقب الأفضل في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بفضل تسجيله 5 أهداف في 3 مباريات خاضها مع الريدز رفع بها رصيده من الأهداف الى 10 في وصافة ترتيب هدافي البريميرليج، وباتت المرة الخامسة في تاريخه الذي ينال فيها مثل هذه الجائزة.

وحاز صلاح علي جائزة اتحاد اللاعبين المحترفين للشهر الثاني على التوالي بتصويت الجماهير وهي احدي الجوائز المرموقة في البطولة الإنجليزية.

وأكمل محمد صلاح رصيده من الأرقام القياسية، بثالث الجوائز من ناديه ليفربول، ليصبح الأفضل على كافة المستويات بلاد منازع، حيث شارك صلاح مع ليفربول في 322 مباراة حتى الآن في كل البطولات، وسجل 198 هدفا وقدم 83 تمريرة حاسمة.

وأصبح صلاح أكثر لاعب من ليفربول سجل أهدافاً على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز فى تاريخ الدوري المحلي، ورفع رصيده إلى 87 هدفا ، متفوقا على روبى فاولر أسطورة ليفربول، صاحب المركز الثانى برصيد 85 هدفا.