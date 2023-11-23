محمد صلاح ينافس رونالدو.. رابط تصويت جائزة جلوب سوكر 2023

تشتد المنافسة علي جائزة جلوب سوكر 2023، الأفضل في في العام، وذلك بين الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي.

وكان حساب جلوب سوكر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بتغريدة للتصويت للفرعون قائلًا: "أدل بصوتك لمحمد صلاح كأفضل لاعب لهذا العام في حفل توزيع جوائز.

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رئيس اتحاد جدة يكشف مفاوضاته مع محمد صلاح الصيف الماضي

كشف أنمار الحائلي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي لأول مرة كواليس جديدة وراء فشل التعاقد مع محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي.

وقال الحائلي: "أنا كنت في لندن مع سعد اللذيذ، وأنهينا الاتفاق بشكل كامل مع محمد صلاح وناديه، ولكن في النهاية قالوا لي ما في ميزانية لـ تمويل الصفقة!".

وشدد الحائلي أن الاتحاد طلب أكثر من صفقة من بينها محمد صلاح وكيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي، بالإضافة إلى ماركينيوس لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

واختتم رئيس الاتحاد أنه لم يكن راضيًا عن الدعم الذي حصل عليه الاتحاد من صندوق الاستثمارات خلال الميركاتو الصيفي الماضي، وأن النادي لم يتساوي مع باقي الأندية في الصفقات.