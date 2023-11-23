رئيس الاتحاد السعودي يكشف كواليس فشل صفقة محمد صلاح

كشف أنمار الحائلي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي لأول مرة كواليس جديدة وراء فشل التعاقد مع محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي.

وقال الحائلي: " أنا كنت في لندن مع سعد اللذيذ، و أنهينا الاتفاق بشكل كامل مع محمد صلاح وناديه، ولكن في النهايه قالوا لي مافي ميزانيه لـ تمويل الصفقة ! ".

وشدد الحائلي أن الاتحاد طلب أكثر من صفقة من بينها محمد صلاح و كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي، بالإضافة إلى ماركينيوس لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

واختتم رئيس الاتحاد أنه لم يكن راضيًا عن الدعم الذي حصل عليه الاتحاد من صندوق الاستثمارات خلال الميركاتو الصيفي الماضي، وأن النادي لم يتساوي مع باقي الأندية في الصفقات.

النصر السعودي يقترب من ضم كاسيميرو

دخلت إدارة نادي النصر السعودي في مفاوضات جادة مع النجم البرازيلي كاسيميرو لاعب فريق مانشستر يونايتد، للحصول على خدماته ضمن خطة دعم الفريق خلال موسم الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

وأكد خوسيه فليكس رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية في تصريحات صحفية اليوم أن هناك مفاوضات بين النصر السعودي وكاسيميرو للتعاقد معه هذا الشتاء.

وأضاف فليكس أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يلعب دورًا كبيرًا في حسم الصفقة للنصر، حيث يمثل "الدون" هو همزة الوصل بين الطرفين لإقناع اللاعب بالقدوم إلى الدوري السعودي.