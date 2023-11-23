الخميس 23 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

لائحة جديدة لتحفيز لاعبي البنك الأهلي

فريق البنك الأهلي
فريق البنك الأهلي

تتجه إدارة البنك الأهلي لوضع لائحة جديدة لتحفيز اللاعبين لاستخراج أكبر طاقة لهم وتحقيق نتائج إيجابية وذلك لتحسين وضع الفريق في جدول بطولة الدوري المصري الممتاز.

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البنك الأهلي يهزم إنبي وديا بالثلاثة

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البنك الأهلي يعسكر فى برج العرب استعدادا لعودة الدوري

ويعمل طارق مصطفى المدير الفني للفريق على تجهيز جميع اللاعبين فنيا وبدنيا وتطبيق بعض الجمل التكتيكية، وخاض فريق البنك خلال معسكره الحالي مباراة ودية تجريبية أمام فاركو وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

إصابة أيمن أشرف

وفي سياق آخر، تعرض أيمن أشرف مدافع الفريق للإصابة أثناء التدريبات الجماعية بشد في العضلة الخلفية ويخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف طبيب الفريق لمدة أسبوع قبل العودة مرة أخرى للمشاركة فى التدريبات الجماعية.

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