البنك الأهلي يهزم إنبي وديا بالثلاثة

تغلب فريق البنك الأهلي على إنبى الودية بثلاثية نظيفة فى مباراة ودية بستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، أشبه بالمواجهات الرسمية استعدادا لاستئناف الدوري.

أحرز الثلاثية إبراهيم حسن وأحمد مدبولى وأحمد النادرى

شهدت المباراة ظهور جميع لاعبى فريق البنك الأهلي بحالة فنية وبدنية عالية على مدار شوطى اللقاء

وشهدت أيضا إشراك طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي لعدد كبير من اللاعبين للاطمئنان على الجاهزية البدنية والفنية

من المقرر حصول لاعبى الفريق على راحة ٤٨ ساعة ،والعودة من جديد للتدريبات استعدادا لمواجهة سيراميكا ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.