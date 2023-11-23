موعد اجتماع البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة.. الأخير هذا العام

موعد اجتماع البنك المركزي المصري.. يبحث العديد عبر محرك البحث"جوجل"، عن موعد إجتماع البنك المركزي وذلك مع قرب انتهاء شهر نوفمبر الجاري.

وتترقب أسواق المال والأعمال خلال الفترة المقبلة قرار البنك المركزي لتحديد مصير الفائدة.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي يوم 21 ديسمبر المقبل والذي يعد الاجتماع الأخير لعام 2023 م.

ويعتبر سعر الفائدة هو أداة رئيسية للبنوك المركزية لضبط السياسة النقدية للبلاد، والمقصود هو تحديد "سعر الأموال"، فالفائدة هي عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة.

لجنة السياسة النقدية

وقد قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم 2 نوفمبر الجاري الابقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%

ويصل انعقاد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي ما يقرب من 8 اجتماعات على مدار العام لتحديد سعر الفائدة كالاتي:

يكون اول اجتماع يوم 2 فبراير

والاجتماع الثاني يوم 30 مارس

ويكون الاجتماع الثالث يوم 18 مايو

الاجتماع الرابع يوم 22 يونيو

الاجتماع الخامس 3 اغسطس

الاجتماع السادس 21 سبتمبر

الاجتماع السابع 2 نوفمبر

الاجتماع الثامن 21 ديسمبر