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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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تفاصيل قرار البنك المركزي بزيادة حدود السحب النقدي اليومية والشهرية.. فيديو

السحب والإيداع
السحب والإيداع

 كشف الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، تفاصيل قرار البنك المركزي، زيادة حدود السحب النقدي اليومية والشهرية للتعامل على حسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة مقدمًا وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول سواء عمليات سحب أو تحويلات أو أي عمليات خصم أو مشتريات.


 وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن البنك المركزي يتعامل مع السوق في ضوء المتغيرات في الفترة الحالية التي تشهد زيادة في الأسعار، لذلك قرر زيادة الحدود اليومية في ضوء ارتفاع الأسعار.

 

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 ولفت إلى أن الهدف الثاني من قرار البنك المركزي طمأنة للمتعاملين بتوافر السيولة المحلية التي وصلت في البنوك إلى 37.6%، موضحًا أن البنك المركزي قرر زيادة الحد اليومي للسحب من 30 ألف إلى 60 ألف جنيه يوميًا.


 وتابع: “كما رفع البنك المركزي الحد الشهري بدلًا من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه شهريًا، مؤكدًا أن القرار سيبدأ تطبيقه غدًا الخميس”، منوهًا إلى أن القرار يشجع معدلات الشمول المالي لا سيما بعد رفع الحدود اليومية للشركات من 40 ألفًا إلى 80 ألف جنيه يوميًا، فيما زادت شهريًا من 200 ألف إلى 400 ألف جنيه.

 

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