المستندات المطلوبة من الفائزين بحج القرعة 2024

حج القرعة 2024…. كشفت وزارة الداخلية عن التكاليف والمستندات والأوراق المطلوبة من الفائزين بـ حج القرعة 2024، لعام 1445هـ.

وذلك لاستكمال إجراءات السفر والتعليمات التي يجب على الحجاج إتباعها أثناء أداء فريضة الحج، وتبدأ من اليوم الثلاثاء وحتي الاثنين 11 ديسمبر 2023، وذلك لمدة 20 يومًا.

أداء فريضة الحج

المستندات المطلوبة من الفائزين بـ حج القرعة 2024

يبدأ المواطن بالتقدم لقسم أو مركز الشرطة التابع له بالمستندات التالية:

- جواز سفر دولى مميكن لكل فائز وللمرافق (إن وجد) على ألا تقل مدة صلاحيته عن سنة بدءً من تاريخ 1/3/2024، الموافق 20 شعبان 1445هـ.

- سيراعى تسليم جواز السفر الدولى المميكن بمعرفة الفائز بالقرعة المُسدد لتكاليف الحج.

- رفض إستلام جواز السفر في الحالات التالية (جواز السفر الذي به ثقوب بالصفحة الأولى الخاصة بالبيانات- إختلاف الرقم القومى أو الأسماء بجواز السفر عن ما هو وارد ببطاقة الرقم القومى- عدم وجود صفحات خالية بجواز السفر).

- صورة من إيصال السداد من كل فائز مسدد لتكاليف الحج.

- صورة + أصل (للإطلاع) من شهادة التحصين (Qr-code) بالجرعات الأساسية المُقررة مع جرعة تنشيطية للقاحات (كوفيد – 19) المُعتمدة دوليًا في وزارة الصحة والسكان المصرية كشرط للحصول على التأشيرة على أن تكون آخر جرعة في خلال (6) أشهر قبل السفر.

أداء فريضة الحج

- البطاقة الصحية الصادرة من وزارة الصحة والسكان المصرية سارية المفعول، والتي تثبت تطعيم الفائز بالقرعة ضد مرض الإلتهاب السحائي بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي (135 ACYW)، وذلك قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 5 سنوات أو أي تطعيمات أخرى تُقررها وزارة الصحة والسكان المصرية أو الجانب السعودي.

- تقرير طبي مميكن مُعتمد ومختوم من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية المُعلن عنها موضح به حالته الصحية تفصيلًا، وأنه مُعافى من الأمراض التي أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية التي تعوق عن السفر لأداء فريضة الحج.. على أن توضع التقارير داخل مظروف.

- ما يُستجد من أي إشتراطات أو ضوابط صحية أُخرى يطلبها الجانب السعودى وما تُقرره وزارة الصحة والسكان المصرية في هذا الشأن.

- البصمة العشرية للحاج «فيش حج مميكن».

- بيان الموقف التجنيدى للفائزين بالقرعة ومُرافقيهم (إن وجدوا) ممن هم في سن التجنيد الفائزين بالقرعة مواليد 18/3/1941 وما قبلها غير مطالبين بالموقف التجنيدي عند السفر، وما عدا ذلك يُراعى تقديم مُستند التجنيد عند السفر، وتقوم مناطق التجنيد بصرف (تصاريح سفر مؤقتة) بموجب خطاب موجه من المركز أو قسم الشرطة لمنطقة التجنيد يُقدم للجهة الأخيرة بمعرفة المواطن الفائز بقرعة الحج هذا العام.

- تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم.

- شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

أداء فريضة الحج

تعليمات مهمة للفائزين بـ حج القرعة 2024

- لابد من الالتزام بالتعليمات والضوابط التي تُصدرها المملكة العربية السعودية بشأن الصلاة بالحرمين الشريفين والمشاعر المُقدسة.

- الالتزام بتعليمات وزارة الحج السعودية بعدم التصوير داخل الحرمين الشريفين بأى وسيلة من وسائل التصوير.

- احتفظ بالتعليمات الصادرة من السلطات السعودية بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية المُقررة الواجب إتباعها.

- الحجاج الذين يصطحبون الأدوية الخاصة بعلاجهم بالتقارير والوصفات الطبية التي تُفيد استخدام تلك الأدوية بشكل شخصي وتحت إشراف الطبيب المعالج، وضرورة إبرازها لمأموري الجمارك في منافذ الوصول للمملكة.

أداء فريضة الحج

- الإفصاح عن المبالغ أو الأدوات القابلة للتداول أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة وما في حكمها بما لايتجاوز قيمته (10.000 دولار أمريكى «عشرة آلاف دولار أمريكى فقط») أو ما يُعادلها من عملات أجنبية أُخرى.