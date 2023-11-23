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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزارة العمل: توعية بحقوق المرأة.. وبالمشاركة الانتخابية بالوادى الجديد

ندوة تثقيفية في
ندوة تثقيفية في مجال حقوق وواجبات المرأة العاملة والطفل

أعلنت وزارة العمل، عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد، ندوة تثقيفية في مجال حقوق وواجبات المرأة العاملة والطفل، وكذلك أهمية المشاركة للأسرة في العملية الانتخابية والتوعية بالاستحقاقات الدستورية تحت عنوان المشاركة الانتخابية واجب وحق، وذلك بحضور ( 56) من العاملين بالجمعيات الأهلية والمصالح الحكومية، وبعض منشأت القطاع الخاص، والتي نظمها مكتب عمل القصر بمقر  الوحدة المحلية بالقصر بالداخلة، يأتي ذلك ضمن سلسلة من الندوات حرصت المديرية علي تنظيمها للقيام بمهامها المنوطة بها لخدمة المجتمع والمواطنين وتقديم التوعية والتثقيف حول القضايا الهامة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة داخل المحافظة.

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وأوضح احمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد، أنه تنفيذاِ لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتوعية العاملين بمنشآت القطاع الخاص وخاصة المرأة وتفعيل دور وحدات المساواة بين الجنسين داخل المديريات من أجل تمكين المرأة اقتصادياً من خلال تنمية قدراتها  وزيادة مشاركتها كعضو فعال فى المجتمع، حيث بدأت المديرية في تنظيم ندوات تحث على المشاركة المجتمعية من أجل تحقيق الصالح العام والحث على المشاركة الانتخابية للعمال في مختلف القطاعات في العملية الانتخابية القادمة من أجل تحقيق مزيد من التقدم والرخاء.

 ندوة تثقيفية في مجال حقوق وواجبات المرأة العاملة والطفل

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