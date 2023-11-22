"العشماوى "يعقد اجتماعات مكثفة لمتابعة سير العمل فى مديرية الصحة بالفيوم

عقد الدكتورسامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم اليوم سلسلة من الاجتماعات المتتالية من اجل التعرف على مديرى المستشفيات و الادارات الصحية ومتابعة سير العمل و التعرف على الاحتياجات والاستماع الى المشكلات ووضع حلول لها ,مع التأكيد على تقديم خدمة آمنة للمريض.

واكد "العشماوى" خلال الاجتماعات ان الهدف هو خدمة المريض وانه سيقدم كل اوجه الدعم والمساندة من اجل تقديم خدمة آمنة للمريض و شدد على معاقبة المقصرين

واكد على الاستعداد للعملية الانتخابية والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية القادمة فى الشهر القادم و تطرق الاجتماع الى استعدادات الادارات الصحية للحملة القومية لتنظيم الاسرة و التى ستبدأ الاسبوع القادم .

حضر اجتماع المستشفيات كل من الدكتورشريف صبحى -مدير الطب العلاجى بالمديرية

والدكتورمحمد عبد الله -مدير المستشفيات والطوارئ والدكتورهانى تاج الدين -مدير التخطيط

ومتولى سعد -مدير الشئون الادارية , كما حضر أجتماع الادارات الصحية كل من الدكتورمحمد عبد التواب -مدير الشئون الوقائية والدكتورة نيفين شعبان -مدير الرعاية الاساسية والدكتورة غادة هلال -مدير تنظيم الاسرة.

لقاءات خدمة المواطنين

من جهه اخرى وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، نائب المحافظ، والسكرتير العام للمحافظة، بضرورة عقد لقاءات دورية لخدمة المواطنين، بكافة مراكز وقرى المحافظة، وبحث الحلول المناسبة لشكاواهم ومطالبهم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتحقيق التواصل التام بين الأجهزة التنفيذية ومواطني المحافظة، وفي هذا الصدد عقد نائب المحافظ والسكرتير العام 11 لقاءً لخدمة المواطنين بمختلف مراكز المحافظة خلال شهر نوفمبر الجاري، بحثا خلالها 131 شكوى ومطلباً للمواطنين.

عقد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، عدد 6 لقاءات لخدمة المواطنين ـ خلال شهر نوفمبر الجاري ـ بمراكز الفيوم، وإطسا، وأبشواي، بحث خلالهم عدد 88 شكوى ومطلباً، بواقع لقائين بمقر مجلس مدينة الفيوم، بحث خلالهما 37 شكوى ومطلباً للمواطنين، بحضور الأستاذ مراد مسعود رئيس مركز ومدينة الفيوم، كما عقد لقائين بمجلس مدينة إطسا، بحث خلالهما 24 شكوى ومطلباً، بحضور أحمد شاكر رئيس مجلس ومدينة إطسا، إضافة لعقد لقائين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، بحضور خالد فراج رئيس المدينة، تم خلالهما بحث مطالب وشكاوى 27 مواطناً من أهالي المركز، بالتنسيق مع الجهات المعنية..

1

2