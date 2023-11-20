الجامعة الألمانية بالقاهرة تنظم منتدى "السكر بره" السنوى

استضافت كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية في الجامعة الألمانية بالقاهرة منتدى السكر بره السنوي بالتعاون مع مؤسسة سفراء العمل التطوعي للتنمية المستدامة وبرعاية وزارتي الصحة و الأسكان والتضامن الاجتماعي.

استهلت فعاليات أعمال المنتدى بكلمة من جانب الدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة عبر فيها عن ترحيب الجامعة باستضافة مبادرة السكر بره.

ويأتي ضمن سلسلة المبادرات الرئاسية " 100 مليون صحة " فى نطاق التدخلات الصحية التي قدمتها الدولة ممثلة في وزارة الصحة والسكان، حيث جاء تنظيم المنتدى في اليوم العالمي للسكري "يوم التوعية العالمية " الموافق يوم 14 نوفمبر تخليدًا لليوم الذى تم اكتشاف فيه دواء الانسولين العلاجى الذي تم التوصل اليه بعد ابحاث علمية دقيقة، ولذا فقد تم اختيار الجامعة الألمانية كمركز بحثي للمساهمة في دعم حملة السكر بره لزيادة الوعي بأهمية البحث العلمي وخطورة مرض السكر.

حرص الجامعة الألمانية على خدمة المجتمع

وتابع رئيس الجامعة الألمانية تأكيده حرص الجامعة بالتعاون مع قيادات الكيانات المسؤلة على تنظيم هذا اليوم الصحى التوعوى، والذي جاء في اطار دورها الحيوى الهادف لخدمة المجتمع بجانب رسالتها الاكاديمية ، لافتاً إلى أن خير دليل على ذلك ما نشاهده اليوم من الاندماج التام بين اساتذة وطلاب كلية الصيدلة والتكنولوجية الحيوية ومسؤلى المبادرة لاتمام تلك الرسالة على أكمل وجه .

وتحدث الدكتور محمد العزيزى عميد كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية بالجامعة عن أهمية أطلاق الحملات التوعوية مثل السكر بره وبعض الحملات الصحية الأخرى ذات الأهمية البالغة، حيث شهدت في الفترة الأخيرة حدوث تقدم ملحوظ في الأهتمام بصحة المواطن المصري من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تتبناها رئاسة الجمهورية منها حملة القضاء على فيروس سي و حملة 100 يوم صحة وجميعها ذات مردود ايجابي وفعال.

وأشار إلى أن المنتدى شارك فيه نخبةً من الاطباء والصيادلة و اعضاء هيئات تدريس وخبراء بالشركات الدوائية والطبية و عدد من الشخصيات العامة الداعمين للحملة ، و تناول المنتدى التوعية بخطورة هذا المرض ومناقشة أسباب حدوثه وطرق الوقاية منه مع إستعراض أحدث أبحاث الطرق العلاجية.

كما شهد المنتدى تنظيم جلسة نقاشية شارك فيها نخبة من أساتذة كلية الصيدلة بالجامعة وهم الدكتور محمد زكريا جاد وكيل الكلية، الدكتور أشرف عبادي رئيس قسم الكيمياء الصيدلية، والدكتور هانز بريتنجر رئيس قسم الكيمياء الحيوية، والدكتورة إنجي حشاد الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء الحيوية، والدكتورة هند الطيبي الأستاذ المساعد بقسم الفارماكولوجي، حيث قدموا رؤى مستفيضة حول أحدث أدوية علاج مرض السكري ذات القيمة المضافة مقارنة بأسلافها ، كما ناقشوا طرق إدارة هذه الأدوية لمعالجة هذا المرض اوالحالات المرتبطة به مثل مرض قصور القلب وارتفاع ضغط الدم والتحكم في الوزن حيث يمثل دمج علاج مرض السكري مع الحالات المرتبطة به نقلة نوعية في الرعاية الصحية.

وأوضح الدكتور عبادي أن الأدوية الجديدة بجانب كونها علاجية لمرض السكرى فهى شاملة تساهم في تحسين حياة المريض بشكل عام ، مؤكداً أن معالجة مرض السكري يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على الجوانب الأخرى من صحة الفرد.

بينما سلط الدكتور زكريا جاد الضوء على أهمية التشخيص المختبري في إدارة مرض السكري بشكل فعال و أحدث الأساليب للتشخيص الدقيق لصياغة خطط علاجية تتناسب مع كل مريض .

كما قدم دكتور هانز بريتنجر العديد من الأرشادات الخاصة بقراءة الملصقات الغذائية لفهم تناول الأطعمة الصحية و الانتباه إلى كمية السكر المدونة على تلك الملصقات لمساعدة المرضى في إدارة تناول السكر بشكل فعال والحفاظ على مستويات الجلوكوز في الدم .

بينما أكدت الدكتورة إنجي حشاد على ضرورة مراعاة النظام الغذائي لمرضى السكر ووضع برنامج غذائي متكامل يتوافق مع احتياجاتهم الغذائية أثناء إدارة مرض السكري.

اما عن أقتصاديات الدواء، فقد وضحت الدكتورة هند الطيبي طرق العلاج المختلفة، مما يمكّن المرضى من اتخاذ خيارات علاجية مستنيرة تتماشى مع قدراتهم المالية