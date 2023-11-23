أسعار حج الجمعيات الأهلية 2024.. عقب فتح وزارة التضامن الاجتماعي فتح باب التقديم على حج الجمعيات الأهلية، والذي يستمر حتى الخميس الموافق 30 نوفمبر، يرغب الكثير من المواطنين إلى معرفة أسعار حج الجمعيات الأهلية 2024.

أسعار حج الجمعيات الأهلية

وتعلن وزارة التضامن عن أسعار حج الجمعيات الأهلية 2024 خلال الأيام المقبلة، وذلك عقب إجراء القرعة العلنية لحج الجمعيات في النصف الثاني من ديسمبر المقبل، لمعرفة الفئات التي تم قبولها للحج .

حج الجمعيات والمؤسسات الأهلية

وبلغت أسعار حج الجمعيات والمؤسسات الأهلية العام الماضي، للمستوى الأول بساحة الحرم المكي 225 ألف جنيه، أما المستوى الاقتصادي الذي يبعد عن الحرم نحو 800 متر جاء 186.5 ألف جنيه، وبلغ سعر المستوى الاقتصادي ب الذي يبعد عن الحرم نحو 800 متر 171 ألف جنيه.

شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2024

يكون المتقدم أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب.

أن يكون المتقدم مسددًا للاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتدبًا.

أن تكون الجمعية الأهلية أو المؤسسة التي يتم تقديم الطلب إليها مقيدة قبل 1/11/2023م.

ألا يكون وقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية، أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي.

ألا تقل سن مقدم الطلب عن 25 عامًا يعتمد عند تحديد سن مقدم الطلب تاريخ 1/3/2024م الموافق 20 شعبان 1445هـ، ويستثني من ذلك المرافق لأحد الوالدين لا يقل عمره عن 18 عامًا، ولا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا.

ألا يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته

أن يكون المتقدم كامل الأهلية لأداء المناسك ومصري الجنسية.