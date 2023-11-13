الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم في حج الجمعيات الأهلية.. تبدأ غدًا

حج الجمعيات الأهلية 2024.. يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث" جوجل"، عن الشروط المطلوبة للتقديم في حج الجمعيات الاهلية وذلك بعدما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج عن فتح باب التقديم غدًا الثلاثاء.



وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي شروط حج الجمعيات الأهلية والأوراق المطلوبة في سطور:

يجب أن يكون المتقدم في حج الجمعيات الأهلية 2024، مسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتدبًا.

- يجب أن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1 نوفمبر 2023، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية.

- يتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط عقب إعلان نتيجة القرعة، وذلك من خلال تقديم شهادة التحركات.

- يجب لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته.



الاوراق المطلوبة للتقديم في حج الجمعيات الأهلية



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