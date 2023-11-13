الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم في حج الجمعيات الأهلية.. تبدأ غدًا

أداء فريضة الحج
أداء فريضة الحج

حج الجمعيات الأهلية 2024.. يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث" جوجل"، عن الشروط المطلوبة للتقديم في حج الجمعيات الاهلية وذلك بعدما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج عن فتح باب التقديم غدًا الثلاثاء.

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وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي شروط حج الجمعيات الأهلية والأوراق المطلوبة في سطور:
يجب أن يكون المتقدم في حج الجمعيات الأهلية 2024، مسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتدبًا.
- يجب أن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1 نوفمبر 2023، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية.
- يتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط عقب إعلان نتيجة القرعة، وذلك من خلال تقديم شهادة التحركات.
- يجب لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته.


الاوراق المطلوبة للتقديم في حج الجمعيات الأهلية


فيش جنائي مميكن موجه للحج
 10 صور شخصية حديثة.
 صورة الرقم القومي.
 أصل جواز السفر المميكن لا تقل مدة صلاحيته عن عام 30 أبريل 2025.
 شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة للتأكد من عدم السفر لأداء مناسك الحج نهائيًا.
 استخراج شهادة QR-Code تشمل اكتمال التحصين بالجرعات الأساسية المقررة مع جرعة تنشيطية للقاحات كوفيد 19 على أن تكون آخر جرعة خلال ستة أشهر قبل السفر.
 شهادة صحية صادرة من وزارة الصحة تتضمن اللقاح الرباعي، ولقاح الحمى الشوكية بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد على 3 سنوات.
 تقرير طبى معتمد ومختوم من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة
 تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم ومن هم في سن التجنيد.

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