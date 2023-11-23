لاول مرة فريق الفيوم ينافس الترسانة على الصدارة فى الممتاز ب

صرح العميد هشام سمير مدير الكرة لفريق نادى الفيوم الذى يلعب فى الدورى الممتاز ب بأن ما يحدث للفريق خلال هذا الموسم هو شبه اعجاز كروي حيث تجمع الفريق قبل بداية الدوري ب ١٦ يوم فقط تحت قيادة فنية للكابتن سعيد صبحي المدير الفنى الذي استطاع حتى الان المنافسة على المركز الاول مع فريق الترسانة العريق وان فريق الفيوم منذ سنوات لم يصل الي ان ينافس على المركز الاول وهذا تم بتكاتف الجميع بداية من رئيس مجلس ادارة نادي الفيوم النائب عماد سعد حمودة مرورا بـ شريف حربي عضو مجلس الادارة المشرف على فريق الكرة والتعاون الصادق مع الجهاز الفني لعودة الفريق للمركز الذي يتمناه جميع ابناء الفيوم ودائما بنسعى ان نحافظ على ما وصلنا له حتى الان.

المركز الثانى خلف الترسانة

وقد خاض الفريق الاول للفيوم هذا الموسم ٥ مباريات واستطاع تحقيق الانتصارات في مباريتين والتعادل في ثلاث مباريات ورصيده ٩ نقاط في المركز الثاني خلف الترسانة الذي يتصدر المجموعة الثانية في دوري القسم الثاني ب برصيد ١١ نقطة.