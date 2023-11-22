الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة يدعو إلى تكتل عربي قوي

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الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الخميس، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة يدعو إلى تكتل عربي قوي".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

رئيس الوفد: لا مكان للضعفاء في عالم يعيش على التحالفات الكبرى

 حقوق الفلسطينيين مستقرة تاريخيًا وجغرافيًا وما يحدث في غزة عار على الإنسانية 

المجتمع الدولي يكيل بمكيالين ويخدم مصالح الاحتلال 

المشاركة الإيجابية للناخبين تحقق مصلحة الوطن والمواطن 

تكثيف حملتي الانتخابية في ربوع مصر قبل الصمت الانتخابي 

الوفديون ضربوا أروع الأمثلة في تلبية نداء الوطن والجميع على قلب رجل واحد 

مصر تنجح في التوصل إلى هدنة في غزة 

"السيسي" و"عبدالله": استمرار العمل لوقف دائم للحرب الإسرائيلية

 إسرائيل تواصل المذابح قبل بدء الهدنة 

دعم "بايدن" إسرائيل لإبادة الشعب الفلسطيني وصمة عار 

د. وجدي زين الدين يكتب: تعظيم سلام إلى مصر القوية القادرة 

"الوطنية للانتخابات" تدعو الناخبين إلى النزول والإدلاء بأصواتهم بحرية تامة

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الجريدة الورقية