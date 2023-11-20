الرئيس الأوكراني يُهنئ نظيره الأمريكي بعيد ميلاده ويتمنى له النصر

هنأ الرئيس الأوكراني "فلاديمير زيلينسكي"، خلال اجتماع مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الرئيس "جو بايدن"، بعيد ميلاده مُتمنيًا له "النصر"، قائلًا "يجب أن يُقرر بنفسه أين سيكون النصر"، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الإثنين.

وقال "زيلينسكي" خلال اجتماع مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الذي يقوم بزيارة إلى كييف: "نحن ممتنون للغاية للرئيس بايدن.. يرجى نقل أطيب تمنياتنا للرئيس في عيد ميلاده. نتمنى له النصر، وهو من سيقرر بنفسه أين سيكون النصر".

وأضاف زيلينسكي أن "كييف تعول على الدعم المستمر من الولايات المتحدة".

ويحتفل بايدن بعيد ميلاده الـ81 في 20 نوفمبر، ومن المتوقع أن يترشح مرة أخرى عن الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة.

كما أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في وقت سابق، أنه سيدخل المنافسة على أعلى منصب حكومي. مؤكدا إنه بعد عودته إلى البيت الأبيض، يمكنه "بسهولة" إنهاء الصراع في أوكرانيا في غضون 24 ساعة.

هذا وصرحت الصحفية الأمريكية "ناتالي موريس" بأن جيلا كاملا من الرجال قتلوا في أوكرانيا من أجل طموحات زيلينسكي.

كما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية نقلا عن مصدر مطلع أن زيلينسكي، يخشى الهزيمة في الانتخابات الرئاسية بعد انتهاء الأعمال القتالية.

زيلينسكي يخشى الهزيمة في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية.. صحيفة تُوضح

يخشى الرئيس الأوكراني، "فلاديمير زيلينسكي"، الهزيمة في الانتخابات الرئاسية بعد انتهاء الأعمال القتالية، حسبما أفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية نقلاً عن مصدر مطلع، مساء اليوم الإثنين.

وقالت الصحيفة، إن زيلينسكي يخشى تكرار مصير رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل (1874-1965)، الذي خسر الانتخابات البرلمانية عام 1945، على الرغم من انتصار دول الحلفاء على هتلر في الحرب العالمية الثانية.

وسبق أن قارنت وسائل الإعلام البريطانية مرارا الرئيس الأوكراني بتشرشل.