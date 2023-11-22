فى المضمون

الأربعاء 22/نوفمبر/2023 - 08:03 م 11/22/2023 8:03:55 PM

طرح المرشح الرئاسى الدكتور عبدالسند يمامة فى برنامجه الانتخابى فكرة تستحق الوقوف عندها _هذا لايمنع وجود افكار اخرى مضيئة _الفكرة التى أعنيها هى حديثه عن وقف الاستدانة إلا لحالات الضرورة ووقف المشروعات القومية طويلة المدى لفترة من الزمن لإعطاء دفعة للاقتصاد المتهالك وإتاحة الفرصة للشرايين التى تيبست لدماء جديدة..ولكن هل ألقى مرشح الوفد الرئاسى فكرته هكذا..لا بل وضع البدائل المناسبة للاستغناء عن الاتجاهين _أعنى الاستدانة والمشروعات طويلة المدى _قال الدكتور عبدالسند إنه ضد الاستدانة من صندوق النقد الدولى وأكد أنه سيوقف فورا كل هذه الأمور إذا قدر له النجاح وسوف يستبدل الاستدانة بالاستثمار العربى والأجنبى، ويرى رئيس الوفد أن أولى خطوات الاستغناء هى خلق المناخ المناسب للاستثمار ويرى أن المدخل هو الإصلاح السياسى والحكم الرشيد وإصلاح التشريعات.. يؤمن مرشح الوفد السياسى بفكرة إلغاء البيروقراطية والشباك الواحد ولكنه يراها حتى الآن مجرد شعارات وكلاما وان الأهم هو خلق البيئة الصحية لعودة الاستثمارات الأجنبية إلى مصر وبذلك يكون الاقتصاد المصرى بعيدًا عن تلك الديون التى تستهلك ما يقرب من ربع الناتج القومى سنويا لخدمة الدين فقط

أما ما يتعلق بالمشروعات القومية ذات العائد البطيء وطويلة المدى فهو يريد أنه لاغنى عنه ولكنه يؤكد على ضرورة التوقف فورا عن صرف المليارات عليها بالديون أو من ميزانية الدولة..إذا ما هو الحل؟ من وجهة نظر الدكتور عبدالسند يمامة أن الحل يكمن فى الاستثمار الاجنبى بنظام Boot أو ما يسمى التمويل التأجيرى.. وهى فكرة تقوم على قيام الشركات الأجنبية بتنفيذ كل المشروعات القومية من طرق وكبارى ومحطات صرف وكهرباء وغيرها نظير مدة زمنية محددة تحصل خلالها الشركة على جزء أو كل من عائد هذه المشروعات وبعدها تؤول ملكية هذه المشروعات للدولة المصرية بالكامل

وهنا _والكلام لى _تحضرنى تجربة شاهدتها بنفسى نفذت بوزارة الطيران وشركة مصر للطيران عندما كان أسطول شركة مصر للطيران على وشك الانتهاء وتحولت معظم طائرات الشركة إلى ما يشبه اتوبيسات النقل العام القديمة،ووقتها قررت الشركة تحديث الأسطول بالكامل واعتمدت نظام التمويل التأجيرى ونجحت الفكرة نجاحا باهرا وأصبح لدى مصر للطيران بعد سنوات أسطول طائرات حديثة ملكية كاملة للشركة.

كما قلت هذه فكرة أو فكرتان فى برنامج انتخابى كامل وشامل يطرحه الدكتور عبدالسند يمامة وهى غيض من فيض..وهناك ثمار كثيرة يمكن الاستفادة منها وتنفيذها..ميزة اى برنامج انتخابى هى البعد عن الكلام الانشائى والمصطلحات الاقتصادية الغليظة والنزول إلى ارض الواقع بأفكار قابلة للتنفيذ مثلما أوضحت فى السطور السابقة عن فكرة واحدة لو تنفيذها إذا قدر لرئيس الوفد النجاح فإنها كفيلة بحل الكثير من المشكلات.