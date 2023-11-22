كاريزما

الأربعاء 22/نوفمبر/2023 - 07:40 م 11/22/2023 7:40:21 PM

هذا شاعر يمتلك قدرات فنية تميزه عن غيره؛ هو من الساعين لنحت صيغة لقصيدة الحدث اليومى بعيدة عن الصيغة المسيطرة على أغلب شعراء الحداثة منذ أكثر من ربع قرن والتى أطاحت بكثير من المواهب وكلست أقلامًا فى قوالب _ بعضها كأنه ترجمات لقصائد ساذجة _ كل هذا أدخل القصيدة الجديدة فى مأزق أو نفق مظلم.

أيضًا كان اتجاه بعض الشعراء الآخرين إلى الغموض غير المبرر وكثيرون أصبحوا نسخة _ غير أصيلة _ للشاعرين أدونيس ومحمد عفيفى مطر.

(كل عشق وأنت بخير). عنوان احدث دواوين الشاعر ماهر حسن . حاول فيه أن يكثف مجموعة من الصور الحياتية المدهشة.

فى قصيدة ( اشتباه) يقول: انتهت الرقصة أم انى لم أرقص بعد؟،/ هل عزفوا اللحن.. أم انى لم اسمع بعد؟/ هل كانوا بمحاذاتى/ حين وقفنا نستجدى _ فى الصبح _ سحابتها / أم كانوا خلف السور يسترقون سمائى. ويسترقون السمع؟

ماهر حسن فى هذه المرحلة يبدأ رحلته الجديدة فى منتدى أفكار تتصارع فى داخله تاركة فى عمق المتلقى عوالم من الرؤى واسرارا لا تتجمع مفرداتها إلا ببعض الجهد اللازم لاحتواء خلفيتها . هذا باستثناء بعض القصائد البسيطة المفردات.

كل هذه البانوراما تميز ديوانه الجديد.

فى قصيدة (كل موت جديد وأنت بخير) يقول: وسط هذه الحياة النشاز / كان لى موسيقى الحياة.

فى غرفة نائيه غاب عنها الرفاق / لكى ترقصى باتجاه المرايا / وتعيدى له العشق.

وفى قصيدة ( عشق عابر . أو لماذا اخترت الهلاك ما دامت فى يدك النجاة) يقول: هل كانت لى / أم كنت لها ثم خذلتنا الأقدار / شيء فيها أشعرنى باليتم / صوت الهاتف؟ عينان مشرقتان / بفرح زائف يقترحان الحزن؟ انثى تنتظر القطف / قلب ينتظر القصف / جسد ينتظر الفرشاة ليرسمنى فيها

ماهر حسن له ست مجموعات شعرية أهمها (شروخ الوقت _ وشايات عادية _ لا جديد_ يمر بيننا–مختارات)

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