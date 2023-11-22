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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

طريقة عمل كرواسون بالبيض وشرائح التركي

كرواسون بالتركي
كرواسون بالتركي

كرواسون بالبيض والتركي من الوصفات السريعة واللذيذة التي يمكنك تناولها كوجبة فطار سريعة وشهية، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

 

كرواسون بالبيض والتركي

طريقة عمل كرواسون بالتركي والبيض

المقادير

- كرواسون : واحدة  (بالزبدة)

- بيض : 2 حبة

- جبن شيدر : 2 ملعقة كبيرة (مبشور)

- تركي مدخن : 2 شريحة 

- زبدة : ملعقة صغيرة

- كريمة الطبخ : ملعقة كبيرة

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- ثوم : حسب الرغبة (مفروم / للتزيين)

 

طريقة التحضير

نقطع الكرواسون، ثم يُحشى بالجبنة المبروشة، ويوضع بالفرن حتى ذوبان الجبنة.

في وعاء نقوم بخفق البيض مع الملح والفلفل والكريمة.

في مقلاة على النار نذيب الزبدة، ثم نضيف خليط البيض مع التحريك حتى الإستواء.

للتقديم، نضع شرائح التركي المدخن داخل الكرواسان، ونضيف البيض المخفوق، ويزين بالثوم المعمر ويقدم.

 

 

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