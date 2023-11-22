اليوم .. قصور الثقافة تطلق ملتقى «أهل مصر» الثالث عشر للشباب بالخارجة

يستضيف الملتقى الثقافي الثالث عشر لشباب المحافظات الحدودية مجموعة من الشباب الموهوبين والمهتمين بالثقافة والفنون من مختلف المحافظات الحدودية في مصر. يهدف الملتقى إلى تعزيز التواصل والتفاعل الثقافي بين الشباب المصري وتنمية قدراتهم ومواهبهم في مجالات الأدب والفنون والعروض المسرحية.

تقام فعاليات الملتقى في قصر ثقافة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وهو مركز ثقافي معروف بتنظيم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية. يأتي الملتقى هذا العام برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، التي تسعى لتشجيع الشباب الموهوب وتوفير الفرص للتعلم والاحتكاك بمجالات الثقافة والفن.

تغطي فعاليات الملتقى العديد من المجالات الثقافية والفنية، بما في ذلك ورش العمل في الكتابة الإبداعية والشعر والتصوير الفوتوغرافي والرسم. كما يشمل الملتقى عروضاً مسرحية وعروضًا موسيقية من قبل الشباب المشاركين. يتم تقديم ورش العمل والعروض الفنية من قبل مجموعة من المتخصصين والفنانين المحليين والمعروفين.

تأتي فكرة الملتقى تأكيدًا على أهمية دور الشباب في بناء المجتمع، فهم القوة الحيوية لتطور وتقدم أي دولة. بالتالي، يهدف الملتقى إلى إعطاء الفرصة للشباب للتعبير عن أنفسهم وتطوير مهاراتهم الفنية، ومن ثم تحفيزهم على المشاركة في الحوار الثقافي والاجتماعي.

من المتوقع أن يحظى الملتقى بمشاركة واسعة من الشباب المهتمين والموهوبين من مختلف المحافظات الحدودية في مصر. يعد الملتقى فرصة هامة للتواصل وتبادل الخبرات والمعارف بين الشباب، كما يعزز قيم التعاون والتعاطف بينهم ويعرض الثقافات المتنوعة في مصر.

من المتوقع أن يتأثر الملتقى بالإجراءات الاحترازية المتخذة بسبب جائحة كوفيد-19، حيث ستكون هناك بروتوكولات تطبق لضمان سلامة المشاركين. قد يتم تنظيم بعض الفعاليات عبر الإنترنت لضمان استمرارية الملتقى ووصول المحتوى إلى أكبر عدد ممكن من الشباب المهتمين.

كما أن الملتقى الثقافي الثالث عشر لشباب المحافظات الحدودية يعتبر مناسبة لتسليط الضوء على التحديات التي يواجهها الشباب في تلك المناطق وآفاق التنمية الثقافية والفنية في المستقبل. يتوقع من الفعالية أن تسهم في تعزيز الوعي الثقافي بين الشباب ودعمهم في تحقيق تطلعاتهم المستقبلية والمساهمة في تعزيز الحوار الثقافي في البلاد.