داعية يحذر من كارثة دينية يفعلها البعض بدخول الحمام بالهاتف (فيديو)

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر والداعية الإسلامي: “إن الأصل عدم دخول الحمام بأي ذكر أو آيات قرآنية، تقديس لله، وبالتالي لا يجوز دخول الحمام بأي مشغولات عليها ذكر الله أو آيات قرآنية”.

أوضح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "لو كنت في الشغل يجب أن أخلع الخاتم أو السلسلة التي عليها ذكر الله، قبل دخول الحمام، وأيضًا نفس الأمر ينطبق على المصحف".

أضاف: "وفي حال الأضرار سواء اضطرت لدخول الحمام في الشارع أو السوق أو خلافه، وتخشين ضياع المشغولات التي عليها ذكر الله فيجوز دخول الحمام بهم"، منوهًّا إلى أن الموبايل الذي عليه آيات قرآنية في الخلفية لا يجوز دخول الحمام به، لأنه لا يجوز أن يدخل ذكر الله في مكان فيه نجس.



هل يجوز قراءة القرآن دون وضوء؟



نوَّه في سياق متصل، إلى أن الأصل في مس المصحف، أن يكون الإنسان طاهرًا، وفي حال عدم وجود طهارة يتم مس المصحف بحائل بقماش أو منديل، لافتًا إلى أن بعض العلماء ذهبوا إلي أنه يجوز مس المصحف دون طهارة في حال الضرورة أو الاضطرار، والأحوط إن يكون الإنسان طاهرًا.

تابع: "لابد أن نتعامى مع كتاب الله بتقديس، من الجلدة إلي الجلدة، ولا يجوز المس دون طهارة إلا في حالات الضرورة، بمعنى حامل المصحف في شنطة، هذا يجوز".

وشددَّ: "أما عن قراءة القران الكريم فالأصل أن يكون الإنسان طاهرًا، لكن لو من الموبايل يجوز دون وضوء، ولا يجوز لمس المصحف دون وضوء، ذكر الله لا يشترط له طهارة أو وضوءًا والقرآن ذكر، لكن لا يجوز هذا في حال الجنابة".



استبدال السواك بفرشة الأسنان أو الأصبع كسنة وضوء:



بيَّنَ في سياق آخر أنه من سنن الوضوء استخدام السواك، لافتًا إلى أنه من المهم معرفة مقصد السنة، فالهدف من استخدام السواك هو طهارة الفم، ويمكن استخدام أي بديل يطهر الفم، منها فرشة الأسنان بمعجون أو من دون، ويكون النية هو اتباع السنة، حتى أخذ ثواب عليها.

أكمل: "العبرة ليس في السواك، ولا يحتاج الأمر إلي تشدد، ويمكن استخدام بديل سواك فرشاة الأسنان، أو التسوق بالأصبع، وتكون النية حاضرة هي السنة النبوية"، مردفًا: "من السنن في الوضوء، هي المضمضة والاستنشاق، وكلها سنن نبوية وليست من أركان الوضوء وعليها ثواب من الله عز وجل".