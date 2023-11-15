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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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خالد الجندي: 90 % من الذنوب سببها النفس وليس الشيطان

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

 أكد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الشيطان يمثل من أسباب الذنوب، لافتًا إلى أن 90 % من أسباب الذنوب من النفس. 

 وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، من برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أن النفس هى السبب فى الذنوب الفردية التى ذكرها القرآن الكريم، منها ذكر قتل قابيل لهابيل، كذلك العجل الذهبى الذى قام بعمله السامرى. 
 

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 وأوضح، أن لو كان كل فعل وراه الشيطان من جعل الشيطان يعصي ربه، نفسه هى التى سولت له أن يعصي ربه، مستشهدًا بآيات الله سبحانه وتعالى: "وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ".

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