الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من قطاعي العقارات والإعلام

ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى في شهرين خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، بقيادة أسهم شركات الإعلام والعقارات، وقفز سهم سيج للبرمجيات لمستوى قياسي بعد الإعلان عن أرباح تشغيلية سنوية قوية.

صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى أسواق الأسهم الأوروبية بما يصل نسبته نحو 0.2% بحلول الساعة 08:07 بتوقيت غرينتش، بعد تعاملات هادئة إلى حد كبير حتى الآن هذا الأسبوع.

كانت أسهم العقارات فى الأسهم الأوروبية الأفضل أداء بارتفاع بما يصل نحو 0.7%، فيما زادت أسهم وسائل الإعلام فى الأسهم الأوروبية بنسبة 0.5%، بحسب الأسواق العربية.

قفز سهم سيج فى أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 7% لتتصدر المؤشر ستوكس 600 فى الأسهم الأوروبية بعد ارتفاع نسبته 18% في أرباح التشغيل الأساسية لعام كامل، وبدعم من توسع الهوامش إلى 20.9%، قالت الشركة البريطانية إنها ستستمر في الزيادة هذا العام.

كما قفز سهم تيسن كروب الألمانية فى أسواق الأسهم الأوروبية بما يصل نسبته نحو 5% بعد إعلان نتائجها.

تراجع سهم كينج فيشر لمستلزمات تطوير المنازل فى أسواق الأسهم الأوروبية بما يصل نسبته نحو 5.8% بعد تخفيض توقعات أرباح العام بأكمله للمرة الثانية خلال 3 أشهر.

الأسهم الأمريكية ترتفع مع هبوط عوائد سندات الخزانة الأمريكية:

فتحت المؤشرات الرئيسية في الأسهم الأمريكية على ارتفاع، اليوم الأربعاء، مدفوعة برهانات أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد وصل إلى نهاية دورة التشديد النقدي وتراجع عوائد سندات الخزانة ذات الآجال الأطول، بينما يقيّم المتعاملون أحدث دفعة من البيانات الاقتصادية.

صعد المؤشر داو جونز الصناعي فى أسواق الأسهم الأمريكية بما يصل الى نحو 101.04 نقطة، أو بنسبة ارتفاع تعادل 0.29%، ليصل إلى مستوى 35189.33 نقطة.

ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز الذى يضم أكبر 500 شركة فى الأسهم الأمريكية بواقع 14.85 نقطة، أو بنسبة زيادة تعادل 0.33%، ليصل إلى مستوى 4553.04 نقطة.

بينما تقدم المؤشر ناسداك المجمع لشركات التكنولوجيا فى أسواق الأسهم الأمريكية بواقع 83.84 نقطة، أو بنسبة زيادة تعادل 0.59%، ليصل إلى 14283.82 نقطة.