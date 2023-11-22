مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً اليوم

سجلت مؤشرات الأسهم السعودية، تراجعًا في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 22-11-2023، ليغلق مؤشر السوق العام منخفضاً بنحو 29.12 نقطة، ليقفل عند مستوى 11099.98 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.2 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 200 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 75 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 146 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات العمران، والزامل للصناعة، ومهارة، وسمو، والأبحاث والإعلام الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، والمتحدة للتأمين، والجوف، والمنجم، والأصيل الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.41% و6.67% .

فيما كانت أسهم شركات شمس، وأنعام القابضة، والصناعات الكهربائية، وأرامكو السعودية، وأمريكانا هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، عذيب للاتصالات، والخليج للتدريب هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 6.20 نقاط ليقفل عند مستوى 24096.91 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 21 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

البورصة المصرية تربح 16.8 مليار جنيه في مستهل تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة في مستهل جلسة تعاملات اليوم الأربعاء بصورة جماعية.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 16.8 مليار جنيه، ووصل إلى مستوي 1.690.4 تريليون جنيه.

صعد مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوي 24981نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.54% .

تراجع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 1.4%.

أعلنت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الثلاثاء.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إنها قامت بشراء 210.88 مليون سهم خزينة خلال جلسة أمس.

يشار إلى أن إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية سجلت صافي ربح بلغ 1.159 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بقيمة 691.57 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 2.76 مليار جنيه، مقابل 1.93 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2022.