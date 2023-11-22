انطلاق المؤتمر السنوي الخامس للدراسات العليا بزراعة القناة

تحت عنوان الاتجاهات الزراعية الحديثة

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن عقد المؤتمرات الكبرى بالكليات يأتي في إطار تنفيذ أهداف الخطة الاستراتيجية لقطاع الدراسات العليا بالجامعة، فيما يخص الاهتمام والارتقاء بمجالات العلوم

والتكنولوجيا والابتكار، وتعظيم الاستفادة من الموارد، وبناء القدرات البشرية وتمكين الشباب المبدعين

وقد نظمت كلية الزراعة بالتعاون مع قطاع الدراسات العليا بالجامعة المؤتمر السنوي الخامس للدراسات العليا والبحوث بالكلية

تحت عنوان: (الاتجاهات

الزراعية الحديثة وتحديات تحقيق الأمن الغذائي)- تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس الجامعة وإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد ياسين عميد كلية الزراعة ورئيس المؤتمر، وإشراف تنفيذي الدكتور خالد السيد عبد الحميد مقرر المؤتمر

وقد أشار الدكتور محمد سعد زغلول في كلمته بالمؤتمر إلى أن قضية الأمن الغذائي تعد أحد القضايا الرئيسة والتي تحظى بالاهتمام، لما يمثله الأمن الغذائي لمصر من أهمية على مستوى الأمن القومي.

موضحا أن المؤتمر يهدف إلى إلقاء الضوء على أوضاع الأمن الغذائي،

واستعراض البدائل التكنولوجية الحديثة المتاحة لهذه القضية المحورية، وذلك ارتكازا على العلم و التكنولوجيا و الابتكار، في حين تحدث الدكتور محمد ياسين عميد كلية الزراعة ورئيس المؤتمر عن أهمية المشاركة في المؤتمرات والقيمة التي يستفيد منها الباحث، من خلال التعرف على أفكار جديدة تصقل من قدراته.

وأشار عميد الكلية إلى أن محاور المؤتمر تدور حول الأوضاع الراهنة للأمن الغذائي و العوامل المؤثرة عليه من النواحي البيئية و الاجتماعية و الاقتصادية، ودور الاتجاهات الزراعية الحديثة و البحث العلمي في تحقيق الأمن الغذائي، بالإضافة إلى دور أبحاث أعضاء هيئة التدريس و طلاب الدراسات العليا في تقديم الحلول لمشكلات الأمن الغذائي

وأوضح الدكتور خالد السيد مقرر المؤتمر أن المؤتمر الخامس للدراسات العليا والبحوث بكلية الزراعة قد لمس أهمية البحث العلمي في تحديد مستقبل الزراعة، من خلال الاتجاهات الزراعية الحديثة، ومجابهة تحديات تحقيق الامن الغذائي، متمنيا تحسين أوضاع الزراعة المصرية، وصولاً إلى تحقيق الأمن الغذائي من أجل مستقبل أفضل للمصريين.



وأشار إلى أن المؤتمر صاحبه معرض للمنتجات التطبيقية للأبحاث العلمية بالكلية، و عدد من الأنشطة و ورش العمل حول بناء القدرات لطلاب الدراسات العليا بالكلية.



وفي نهاية المؤتمر تم تكريم أعضاء هيئة التدريس بالكلية الحاصلين على جوائز، و منسقي برامج الدراسات العليا، حيث تم تكريم الدكتور فؤاد حسن محمد أستاذ الخضر بقسم البساتين، و الفائز بجائزة جامعة قناة السويس للوفاء و العطاء لعام 2023، والدكتور أحمد محمد مصطفى إبراهيم أستاذ مساعد بقسم الهندسة الزراعية و الفائز بجائزة الدولة التشجيعية في العلوم الزراعية لعام 2023.



كما تم تكريم أعضاء هيئة التدريس بالكلية بقائمة ستانفورد لأعلى 2% من علماء العالم تأثيرا لعام 2023

الدكتور جمال محمد أحمد المصري أستاذ ورئيس قسم الهندسة الزراعية، والدكتور صلاح السيد الهنداوي أستاذ بقسم المحاصيل، والدكتور سعيد محمد أحمد نوار أستاذ مساعد بقسم الأراضي و المياه، وتكريم منسقي برامج الدراسات العليا بالكلية، والدكتورة منال حفني - برنامج تغير المناخ و الزراعة المستدامة والأمن الغذائي، والدكتور وليد شعبان - برنامج العيادة النباتية و تقنيات صحة النبات، وتكريم الدكتور محمد التابعي عميد معهد الاستزراع السمكي المتحدث الرئيس للمؤتمر و محاضرة بعنوان "ترابط المياه و الطاقة و الغذاء : مفهوم جديد لدعم الأمن الغذائي" ، وتكريم الدكتور تامر شوقي مدير وحدة التحول الرقمي بالجامعة تقديرا للندوة التي حاضر بها على هامش المؤتمر عن التحول الرقمي.