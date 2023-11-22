اليونيسف تكشف النقاب عن جرائم الاحتلال بغزة

قالت المديرة التنفيذية لليونيسف، إن أكثر من 5300 طفل فلسطيني قتلوا منذ بدء الحرب وهم يمثلون 40 % من القتلى في غزة.

نزوح الفلسطينين

وأكدت كاثرين راسل اليوم الأربعاء، أن نصف عدد سكان قطاع غزة من الأطفال أصبحوا نازحين بسبب القصف والمعارك.

وأضافت راسل، أن مليون طفل في قطاع غزة يعانون من عدم توفر الأمن الغذائي.

وأوضحت مديرة اليونيسف، أن معظم مستشفيات غزة لا تعمل بسبب انعدام الوقود.

وقالت كاثرين راسل، إن اليونيسف تدين كل أشكال الهجوم على المدارس في غزة.

وتابعت، هناك تقارير تفيد أن أكثر من 1200 طفل في غزة لا يزالون تحت ركام المنازل.