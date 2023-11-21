مؤشر الأسهم فى مسقط يغلق على ارتفاع

أغلق مؤشر الأسهم فى مسقط 30 خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد، على ارتفاع بلغ قدره نحو 6.4 نقاط، او بنسبة ارتفاع تعادل 0.14 % ، ليصل عند مستوى 4620.64 نقطة، مقارنة بآخر جلسة تداول التي بلغت 4614.20 نقطة.

بورصة مسقط

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة فى بورصة مسقط 6 ملايين و472 ألفًا و272 ريالًا عمانيًا، مرتفعة بنسبة 107.5 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 3 ملايين و118 ألفًا و635 ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط، إلى أن القيمة السوقية انخفضت بما يصل نسبته نحو 0.029 % عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من نحو 23.84 مليار ريال عماني.

الأسهم الكويتية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

الأسهم الكويتية

أغلقت مؤشر الأسهم الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر، على ارتفاع مؤشرها العام بما يصل الى نحو 27.38 نقطة، او بنسبة ارتفاع تعادل نحو 0.41 %، ليصل الى مستوى 6651.38 نقطة.

وبلغ إجمالي قيمة التداولات فى أسواق الأسهم الكويتية، اليوم، نحو 53.9 مليون دينار كويتي، حيث تم تداول 226.7 مليون سهم عبر 11540 صفقة نقدية.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس فى الأسهم الكويتية بواقع 25.01 نقطة، او بنسبة ارتفاع تعادل نحو 0.46 %، ليصل الى مستوى 5441.76 نقطة، وزاد مؤشر السوق الأول 29.08 نقطة، بنسبة 0.40 %، ليبلغ مستوى 7292.08 نقطة.

وسجل مؤشر (رئيسي 50) فى أسواق الأسهم الكويتية ارتفاعاً بـ 29.99 نقطة، او بنسبة ارتفاع توازي نحو 0.56 %، ليصل الى مستوى 5352.33 نقطة.

مؤشر الأسهم القطرية يغلق على ارتفاع بنسبة 0.44 %

الأسهم القطرية

أغلق مؤشر الأسهم القطرية خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 0.44 بالمئة، ما يعادل 45.17 نقطة، ليصل إلى مستوى 10226.44 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى الأسهم القطرية بنحو 133 مليونًا و73 ألفًا و845 سهمًا، بقيمة إجمالية بلغت 450 مليونًا و612 ألفًا و620.818 ريالًا، نتيجة تنفيذ 16626 صفقة.

وارتفعت في الجلسة أسهم 14 شركة، فيما انخفضت أسعار 31 شركة أخرى، وحافظت شركتان على أسعار إغلاقهما السابق .