إكسترا نيوز: معبر رفح استقبل اليوم 9 مصابين قادمين من قطاع غزة

كشف هشام عبدالتواب، موفد قناة "إكسترا نيوز" من معبر رفح، استمرار وصول المساعدات الأساسية لأهالي قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هناك استمرار دخول شاحنات المساعدات منذ أمس حتى وصلت اليوم إلى 90 شاحنة محملة بمختلف المساعدات الإغاثية من مواد غذائية، ومياه شرب، ومستلزمات طبية وغيرها من المساعدات.

استمرار وصول المساعدات الأساسية لأهالي قطاع غزة

وأوضح أن هناك خارج المعبر عدد كبير من شاحنات المساعدات التي تنتظر دخولها للقطاع عبر المعبر لدخول كميات أكبر من المساعدات خلال الأيام المقبلة بعد الإعلان عن تنفيذ هدنة إنسانية.

وأكد أن معبر رفح استقبل اليوم 9 مصابين قادمين من قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال، حيث تبيَّن أن هناك إصابات خطيرة ومنها كسور في العمود الفقري والحوض والأطراف.

أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أنه يجب الاستمرار في العمل من أجل حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، موضحًا أننا نقدر الجهود المصرية والقطرية للوصول إلى الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

وقف العدوان والمذبحة الإسرائيلية

وأضاف “الهباش” خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أنه نأمل أن تستمر مصر ومعها قطر في بذل الجهود الممكنة من أجل استدامة وقف العدوان والمذبحة الإسرائيلية وحرب الإبادة في قطاع غزة والضفة الغربية، وحصول الفلسطينيين على حقوقهم الكاملة في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة والعودة وفق القرارات الشرعية والدولية.

العدوان الإسرائيلي

ولفت مستشار الرئيس الفلسطيني، إلى أنهم يواصلون التحرك لضمان وقف كامل للعدوان الإسرائيلي على غزة والضفة والقدس، مشددًا على ضرورة حماية الشعب الفلسطيني والمدنيين العزل في قطاع غزة.