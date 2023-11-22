الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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المنسق الأممي لعملية السلام يرحب باتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة

غزة
غزة

رحب المنسق الأممي لعملية السلام، باتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدا ضرورة استغلالها لإدخال مزيد من المساعدات، بحسب نبأ عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية".

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خبير علاقات دولية: الهدنة الإنسانية بقطاع غزة نتيجة أدوار متعددة للدبلوماسية المصرية

الهدنة في غزة

وكان رحب شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، بالاتفاق المتعلق بالإفراج عن النساء والأطفال المحتجزين في غزة، مؤكدا أنه من المهم الاستفادة من الهدنة للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في القطاع.

 الجهود المصرية والقطرية

ونجحت الجهود المصرية والقطرية في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة وإعلان هدنة إنسانية لمدة أربع أيام قابلة للتمديد، وذلك بعد اتصالات وتحركات مكثفة جرت خلال الأسابيع الماضية من أجل خفض التصعيد وإدخال الجانب المصري للمساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة إلى قطاع غزة.

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