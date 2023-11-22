الأوقاف توضح تفاصيل مشروع صكوك الأضاحي والإطعام

قدمت وزارة الأوقاف تقريرًا مفصلًا عن مشروع صكوك الأضاحي بداية من انطلاقه في عام 2015 حتى يومنا هذا، مشتملًا على كافة المعلومات التي تخص ذلك المشروع القائم على التكافل الاجتماعي.

- أطلقت وزارة الأوقاف مشروع صكوك أضاحي الأوقاف في عام 2015م.



- أطلقت وزارة الأوقاف مشروع صكوك إطعام الأوقاف في فبراير عام 2022م.



- استفاد من مشروع صكوك أضاحي وإطعام الأوقاف حتى تاريخه أكثر من ثمانية ملايين ومائتين وخمسة وعشرين ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.



- حقق مشروع صكوك أضاحي وإطعام الأوقاف هذا العام أعلى عائد في تاريخه بإجمالي 291 مليون جنيه حتى تاريخه، بزيادة أكثر من 77 مليون جنيه عن العام الماضي.



- حقق مشروع صكوك الإطعام أفضل أداء يومي منذ إطلاقه، حيث بلغ إجمالي مبيعات صكوك الإطعام 6766 صكًّا يوم الجمعة 17/ 11/ 2023م، بإجمالي نحو 2 مليون و 300 ألف جنيه، كما حقق أفضل أداء سنوي منذ إطلاقه ، حيث حقق هذا العام حتى تاريخه نحو 50 مليون جنيه .



- تم تقديم 50 طن من لحوم صكوك الإطعام في إطار مساعدات الدولة المصرية لأهل غزة.



- كما تم تقديم 200 طن سلع غذائية - أيضًا - من الأوقاف المصرية لأهالينا في غزة، وجار دراسة تقديم المزيد من الدعم لهم من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بذلك في الدولة.