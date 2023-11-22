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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

حزب المؤتمر يشيد بنجاح الوساطة المصرية في الوصول لهدنة إنسانية بقطاع غزة

عمر المختار صميدة
عمر المختار صميدة عضومجلس الشيوخ

أشاد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضومجلس الشيوخ ومؤسس مجلس القبائل العربية ،  بنجاح الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة و تبادل للمحتجزين لدى الطرفين والذي جاء نتيجة لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي  والذي رفض التهجيرالقسرى للأشقاء الفلسطينيين.

 

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وأوضح  رئيس حزب المؤتمر ،  أن الدولة المصرية أكدت  على أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية يكمن في تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين وفقا للمرجعيات الدولية المعتمدة.


وشدد حزب المؤتمر، على أن الحفاظ على أمن مصر القومي في مقدمة أولويات القيادة السياسية، كما صنعت مصر صنعت رأيا دوليا لدعم القضية الفلسطينية، وهو الأمر الذي يتسق مع السياق العام للدولة المصرية في دعمها على مدار التاريخ للقضية الفلسطينية.

وثمن حزب المؤتمر الجهود المصرية  والتي كانت نتيجتها الوصول إلى هذا الاتفاق، فضلا عما تضمنه من السماح بدخول كافة أشكال المساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية والوقود إلى قطاع غزة، وهو بمثابة تكليلا للجهود المصرية الداعمة للقضية.

واكد حزب المؤتمر ، أن اتفاق الهدنة جاء نتيجة للجهود المصرية للتصدى لحرب الإبادة التي شنها جيش الاحتلال ولا زال ضد الشعب الفلسطينى الأعزل والتي تسببت في تدهور غير مسبوق في الأوضاع  الإنسانية بالأراضي الفلسطينية.

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