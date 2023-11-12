وكيل صناعة الشيوخ: توقف مستشفيات شمال قطاع غزة عن العمل كارثة إنسانية

اعتبر المهندس محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، أن توقف معظم مستشفيات شمال قطاع غزة تمامًا عن تقديم الخدمة للمرضى والنازحين، خصوصًا فى ظل استمرار جيش الاحتلال فى تنفيذ عمليات إبادة جماعية وتطهير عرقي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بمثابة كارثة إنسانية تنذر بمخاطر كبيرة على حياة الفلسطينيين داخل قطاع غزة.



ووجه "المنزلاوى"، فى بيان، تحية قلبية للشعب الفلسطينى البطل على صموده فى وجه الاحتلال الإسرائيلي، رغم قسوة الظروف والمعاناة الخطيرة والظروف المعيشية الصعبة التى يعاني منها، إلا أنه لايزال حريصًا كل الحرص على التمسك بحقوقه المشروعة، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني، رغم النيران والقنابل والصواريخ التي تحاصره من جيش الاحتلال الصهيوني، إلا أنه لم يترك أرضه رغم صمت المجتمع الدولي الذى انكشف أمام العالم كله، وأن ملف حقوق الإنسان لدى المجتمع الدولي هو ملف سياسى وليس حقوقيًا، وهو كان محاولة للتدخل فى الشئون الداخلية لبعض الدول، تحت ستار حقوق الإنسان، متسائلًا: “أين المجتمع الدولي من ملف حقوق الإنسان فى فلسطين؟”.



وأكد المهندس محمد المنزلاوى، أن الكارثة الإنسانية للفلسطينيين لم تحرك المجتمع الدولى، خصوصًا أن المجتمع الدولى تناسى حقوق الإنسان الفلسطيني وحتى الآن المجتمع الدولي ينحاز انحيازًا سافرًا للاحتلال الإسرائيلى الذى يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وليس ملاحقة حماس لأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قامت بتصفية وقتل أكثر من 10 آلاف من الأبرياء الشهداء من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال الفلسطينيين.



مشيراً إلى أن ما تدعيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأنها فى حالة دفاع عن النفس كلام كاذب ولا أساس له من الحقيقة، لأنها ترتكب جرائم حرب وإبادة للشعب الفلسطينى الأعزل، فالدفاع على النفس لا يكون أبداً بتصفية وسفك دماء الأبرياء، وعلى الرغم من كل ذلك فإن الفلسطينيين تصدوا بكل قوة لخطط جيش الاحتلال الإسرائيلى لتهجيرهم من أراضيهم فى قطاع غزة والضفة الغربية.